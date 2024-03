Basket: presentato il nuovo GM della Real Sebastiani Rieti (A2), Nicola Tolomei

Presentato nei giorni scorsi alla città e alla stampa, presso la sede della pasticceria F.lli Napoleone (sponsor della Real Sebastiani Rieti – attualmente 4a nel girone “verde” di A2 di basket maschile – nella foto in primo piano il logo ufficiale della realtà laziale), il dirigente emiliano Nicola Tolomei, professionalità ben conosciuta nel mondo del pallone a spicchi (con precedenti incarichi a livello federale e di club, oltre ad importanti incarichi in aziende multinazionali di largo consumo). Ricoprirà il ruolo di General Manager per il prossimo triennio (fino al 2026/27) impegnandosi principalmente nello sviluppo di attività di marketing strategico per dotare la società di strumenti e di progetti che possano lavorare sulla migliore sostenibilità del club con in particolare riguardo al mondo dei giovani, delle famiglie e del sociale.

“Voglio sviluppare a Rieti un progetto dinamico e inclusivo che sappia fare tesoro di tre valori fondanti: il prestigio della città di Rieti, il rispetto per il marchio Sebastiani e una dichiarata volontà di affermarci nelle attività sociali a ridosso di giovani e famiglie, coinvolgendo le aziende del territorio in progetti inclusivi e sostenibili” ha spiegato Tolomei (a sinistra sotto nel video) ai media durante l’evento.

Le parole del patron Roberto Pietropaoli sulla scelta di inserire questa nuova figura professionale: “La Sebastiani deve crescere, deve superare i confini cittadini e confermarsi come realtà cestistica più importante di questa zona geografica. L’idea Nicola Tolomei nasce da questo, è uno specialista del settore e ci darà quel quid in più”.

A partire dal 2009 Nicola Tolomei si è impegnato in qualità di manager e di consulente marketing, eventi e comunicazione, a supporto di federazioni, leghe e club, per sviluppare nuovi progetti nella pallacanestro tricolore. Dal 2009 al 2013 ha assunto l’incarico di Direttore Marketing, Eventi e Comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), sotto la presidenza di Dino Meneghin. Dal 2013 al 2015 è stato Direttore Marketing di Lega Nazionale Pallacanestro (LNP). Dal 2016 al 2019 Direttore Marketing di Basket Brescia Leonessa. Dal 2019 Direttore Marketing di Virtus Roma Pallacanestro Dal 2021 al 2022 Direttore Marketing di Napoli Basket. Oltre a ciò è socio fondatore di Sport&Ideas srl – Agenzia di Sport Marketing & Event Management, con sede a Milano.