Parte la IV edizione del Master in Management dello Sport e delle attività motorie (UNIPG)

Al via la IV edizione del Master in “Management dello sport e delle attività motorie” dell’Università degli Studi di Perugia.

Il Master nel corso delle prime 3 edizioni ha diplomato 38 manager dello sport, figure professionali nuove, con competenze trasversali, molto richieste in questo settore che ha bisogno di managerializzarsi e vanta: una faculty di 39 professori universitari e professionisti dell’Industria sportiva, 10 moduli di insegnamento che spaziano dalla comunicazione al coaching sportivo, dalla gestione di impianti e società sportive alla produzione di eventi anche in ambito scolastico e paralimpico, dalla gestione delle palestre al turismo sportivo con focus sulle nuove prospettive dell’industria sportiva: sostenibilità, sicurezza, performance, benessere e salute.

Altro punto di forza del Master sono gli stage condotti presso prestigiose aziende e società sportive del settore Enti e Istituzioni: è di questi giorni la sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento degli stage con Sport e Salute e di un accordo quadro con il Comitato Italiano Paralimpico. Il Master è supportato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che propone il Master ai propri affiliati come uno strumento per costruirsi una futuro professionale una volta chiusa la carriera sportiva

Il Master si svolge inoltre con il patrocinio della Regione Umbria e dei comuni di Perugia e Terni presso i quali sono stati svolti stage curriculari finalizzati alla ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi pubblici.

Tra le novità di questa IV edizione (la scadenza per l’iscrizione al Master è il prossimo 16 marzo 2023) la possibilità di frequentare il Master anche in concomitanza con altri Corsi di Studio Universitari ed importanti agevolazioni: i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno partecipare al master usufruendo di uno sconto del 50% sulla tassa di immatricolazione; gli Atleti paralimpici e gli Studenti con disabilità potranno frequentare gratuitamente il master. Sono inoltre disponibili prestiti ad honorem, dilazionati e a tasso agevolato, rateizzabili fino a 36 mesi, e, per gli studenti più meritevoli, borse di studio.