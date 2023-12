Ciclismo: al via il progetto MBH Bank-Colpack Ballan CSB

Dietro questo ambizioso progetto, che prevede di fatto una sponsorizzazione di 3 anni con l’opzione per altri due, e il passaggio alla categoria Professional nel 2025, è Deak Gabor (nella foto sotto – a destra), grande appassionato di ciclismo convinto che lo sport delle due ruote rappresenti un ottimo veicolo di promozione internazionale.Dopo una lunga ricerca, condotta con l’amico ed ex corridore ungherese Zoltan Bebtó e con l’ex campione Gilberto Simoni, i tre hanno individuato nel Team Colpack, con la sua gloriosa storia e la sua ormai consolidata organizzazione, il partner ideale per sviluppare una squadra di giovani che permetta loro di crescere, partecipando alle gare più importanti del calendario internazionale.

MBH Bank è un gruppo finanziario quotato in borsa,leader del settore in Ungheria con oltre 2 milioni di clienti. Dopo tre fusioni con tre banche ungheresi, MBH BANK ha recentemente lanciato il suo nuovo marchio e intende affermarsi come nome universalmente conosciuto non solo in Ungheria, ma anche in altre nazioni europee. Nell’ambito della sua campagna di immagine, MBH è sponsor di diverse squadre ed eventi sportivi per evidenziare la sua dedizione all’eccellenza e alla performance nella società così come nel mondo del business. Il nuovo accordo con il Team Colpack Ballan CSB si incastra perfettamente in questo impegno.

Oltre allo sviluppo globale, il progetto prevede il supporto del ciclismo giovanile sul territorio ungherese. Per questa ragione, 3 corridori ungheresi under 23 sono già stati inseriti in organico 2024. In questo caso, il progetto tecnico è guidato da Zoltan Bebtò, nome conosciuto in Italia per essere stato dilettante in formazioni toscane negli anni 90. Verrà allestito inoltre un team di juniores, a capo del quale sarà il trentino Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia 2001 e 2003.