ADV: Valentina Vezzali testimonial della linea Naturaverde Bio

foto tratta dal web - Una immagine della campagna per NaturaVerde Bio

Il gruppo SO.DI.CO. ha scelto come testimonial per il marchio “Naturaverde” e le sue linee di prodotto (Naturaverde Bio, Make up Bio, Bava di Lumaca e Upcycling) la pluricampionessa olimpica e mondiale di scherma, Valentina Vezzali (nella sua carriera è stata anche parlamentare di “Scelta Civica” e Sottosegretario allo Sport nel precedente governo). La campagna multicanale vedrà interessate le reti Mediaset, i social network/piattaforme Google, Facebook, Instagram, TikTok e i punti vendita presenti sul territorio nazionale.

“Campioni della Natura” questo il claim della collaborazione della durata di 3 anni con la sportiva più medagliata d’Italia (9 ori solo nei giochi plimpici).

Il nuovo spot dedicato al brand di skincare alla bava di lumaca, in onda su Mediaset dal 24 dicembre 2023 (fino al 6 gennaio 2024) è stato studiato da Creative Media e punta sui valori come eccellenza, territorio e cura di sè stessi.