Chelsea: ufficiale la collaborazione con Horizm

(di Alessandro Presta) – Il Chelsea FC (English Premier League) ha ufficializzato la collaborazione con Horizm (società svizzera di gestione dell’inventario digitale). Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportspromedia”, la trattativa nasce dalla volontà del club londinese di identificare nuovi flussi di entrate digitali. Grazie all’accordo, il Chelsea potrà sfruttare la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per realizzare le proprie campagne web e social.

L’azienda svizzera fornisce soluzioni in tempo reale per la gestione del portafoglio digitale delle società sportive. Tra le ultime collaborazioni di Horizm si possono citare gli “Australian Open” di tennis, la “Caribbean Premier League” di cricket, “l’International Hockey League” (FIH) e la “International Volleyball Federation” (FIVB).

Questa importante partnership permette alla squadra allenata da Thomas Tuchel di unirsi ad altri grandi club europei come il Real Madrid, l’Inter e il Benfica. Il punto di forza di Horizm (che gli ha concesso di realizzare queste collaborazioni) è che la sua piattaforma identifica facilmente il valore delle risorse digitali esistenti, trovando il modo migliore per monetizzarle.

Gary Twelvetree (direttore marketing del Chelsea) è convinto che l’accordo con Horizm consentirà di migliorare la valutazione, l’analisi e il reporting digitale del club, garantendo così un’offerta di maggior valore per i partner del presente e del futuro. Prima di questa collaborazione, il Chelsea aveva lanciato una proposta di marketing per consentire agli sponsor di accedere ai dipartimenti creativi, di produzione e di sfruttare i giocatori per campagne a breve termine su social, sul digitale e sul web.

Attualmente la base social del Chelsea è tra le migliori in Europa. Il club ha un seguito complessivo di circa 100 milioni di utenti, di cui 8 su Weibo (piattaforma cinese con la quale ha firmato un accordo strategico nello scorso novembre). I “Blues” hanno l’obiettivo di far crescere la propria fanbase in Cina dove, secondo quanto riporta “Sportspromedia”, sono la seconda squadra più seguita sui social media.