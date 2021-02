Al via le attività della Fondazione Sport City. L’8 febbraio la videoconferenza di lancio

Un appuntamento con ospiti d’eccezione per presentare on line il progetto della Fondazione Sport City, una realtà che nasce con l’intento di promuovere, diffondere, supportare la cultura sportiva in Italia, lavorando sulla formazione, sulla divulgazione scientifica, sulla ricerca e offrendo le sue competenze a servizio di pubbliche amministrazioni, enti e realtà private. La presentazione, che si terrà on line in ottemperanza agli attuali protocolli anti Covid-19, vedrà la presenza di ospiti d’eccezione del panorama sportivo, politico e istituzionale italiano.

Ad aprire i lavori sarà Fabio Pagliara, Presidente della “Fondazione Sport City” (nella foto sopra), che introdurrà gli intenti, gli obiettivi, le competenze a servizio di questo ambizioso progetto, che si vuole porre come hub indipendente, apartitico e non-profit, in grado di trovare risposte all’urgente necessità di studiare percorsi sportivi impattanti rispetto al benessere nelle città e alla qualità di vita dei cittadini, nonché di progettare interventi di rigenerazione urbana sportiva, capaci di valorizzare elementi quali tecnologia e sostenibilità, due grandi alleati dello sport di domani.

Le attività della Fondazione rivolte alle istituzioni riguarderanno esempi di sviluppo di partnership e alleanze per lo sport e per le città, ricerca di soluzioni mirate al benessere dei cittadini e alle politiche sociali attraverso lo sport, la creazione di network fra le città per lo sviluppo dello sport in ambito urbano, piani di valorizzazione dei luoghi dello sport anche in ottica di rigenerazione urbana. Una realtà costituita da un gruppo di professionisti che si sono distinti nel proprio campo di appartenenza e che lavorano a titolo puramente personale e pro bono per fare proposte attuali, pratiche e d’impatto che permettano di individuare le priorità sulle quali agire in tema di sport nelle città.

Ospiti dell’appuntamento Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI e presidente dell’Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Giuseppe Pierro, Capo dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Malagò, Presidente del CONI, Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute, Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Porteranno il loro contributo Mauro Berruto (manager sportivo), Margherita Granbassi (ex atleta e conduttrice), Gianmarco Tamberi (atleta) e Silvia Salis (ex atleta), con la conduzione del giornalista Jacopo Volpi.

La web conference è aperta al pubblico che potrà seguirla in diretta al seguente link: https://www.streamliveevents.it/sportcity2021/