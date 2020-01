Chelsea FC, bilancio negativo per mancata Champions e blocco trasferimenti

(di Gregorio Scaglioli) – Numeri negativi per il Chelsea FC di Roman Abramovic, almeno sul fronte economico: il club londinese, dopo aver registrato il profitto record di 69 milioni di euro, ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con perdite per 113,8 milioni di euro a causa della mancata qualificazione in Champions League oltre che per ingenti investimenti effettuati sul mercato con l’acquisto di giocatori come Kepa, Pulisic, Kovacic e Jorginho per un totale di 250 milioni di euro.

Nonostante il bilancio in rosso, però, i ricavi sono aumentati dello 0,7% arrivando a 522,3 milioni di euro soprattutto grazie al rinnovo di sponsorizzazioni che ha aumentato i ricavi commerciali di 14,5 milioni di euro mentre sono diminuiti i profitti provenienti dalla vendita di biglietti e diritti audiovisivi, con quest’ultimi che rappresentano comunque la maggior fonte di guadagni (231,8 milioni di euro)