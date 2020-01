Ceta cresce nell’impiantistica sportiva

CETA, fondata nel 1947 a Bergamo, progetta, produce e installa ponteggi, carpenteria su misura, facciate ventilate, coperture tecniche, rivestimenti architettonici, tribune, palchi, coperture e contenitori per automotive. Appartenente al gruppo Co.ge.fin., nel corso degli anni, ha sviluppato un elevato grado di competenza che la pone oggi come azienda leader, a livello nazionale ed internazionale, nel settore per l’ampia gamma di prodotti e per gli elevati standard di qualità e sicurezza.

In particolare, nel settore dello sport, l’azienda bergamasca è specializzata nella produzione di tribune modulari e telescopiche, palchi, sedute e coperture per stadi, palazzetti e impianti sportivi. Le strutture CETA, grazie alle loro caratteristiche strutturali, funzionali ed estetiche che uniscono sicurezza e comfort, bellezza e durata, sono protagoniste nei principali centri sportivi, in Italia e all’estero.

“CETA pone al centro dei propri prodotti la qualità e la sicurezza”, afferma il DG Aldo Previtali. “La ricerca, il project management e l’assistenza tecnica e commerciale fanno diCETAunpartner competente; l’elaborazione di relazioni di calcolo e collaudi, lo sviluppo dell’impianto con dimostrazioni di montaggio e smontaggio dei prodotti, rappresentano elementi distintivi del ns servizio”.

Dal calcio, al basket, al rugby, dal mondo delle auto e moto all’equitazione, al tennis e al nuoto, CETA è protagonista in differenti panorami dello sport industry con una notevole varietà di interventi.