Cesena-Reggiana: un Orogel Stadium da record

Quella con la Reggiana è stata una gara da record. Le 17.130 presenze registrate ieri all’”Orogel Stadium Dino Manuzzi” hanno infatti fissato il nuovo primato tra tutte quelle interne giocate in “Serie C“ dal Cavalluccio. Il precedente apparteneva al derby col Rimini (semifinale di ritorno dei play off) del 6 giugno 2004 quando gli spettatori furono 16.221. Non solo, ma Cesena-Reggiana è stata anche la partita con più pubblico in questa stagione tra tutti i tre gironi di Serie C.

Anche in questo caso il club bianconero ha migliorato se stesso e le 14.023 presenze che avevano fatto da cornice ad un altro derby col Rimini, quello dello scorso 8 gennaio. Il Cesena piazza così due gare sui primi due gradini di un podio completato da Pescara-Catanzaro a cui hanno assistito 12.994 spettatori.

In base ai dati raccolti da stadiapostcards.com, nella stagione in corso il Cesena si conferma così il club più seguito tra tutti i sessanta della Lega Pro: in 14 gare giocate all’Orogel Stadium Bianchi e compagni hanno portato 124.771 spettatori con una media di 8.912 a partita. Al secondo posto il Catanzaro con 106.212 presenze registrate ma con un match in più (media di 7.081), al terzo il Vicenza con 103.915 (media di 7.423).