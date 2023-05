Exploit di Telelombardia: acquisiti i diritti tv della fase finale della Copa del Rey spagnola

Con questo tweet il direttore Fabio Ravezzani, sul suo profilo, ha annunciato che @Telelombardia e le “tv collegate (in tutta Italia) hanno acquisito, in esclusiva e in diretta, i diritti della fase finale della Copa del Rey spagnola. Cinque sfide formidabili (Real-Barça andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo“.

Si parte infatti la prossima settimana con le gare d’andata delle semifinali. L’Osasuna sfiderà l’Athletic Bilbao poi è previsto il primo “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona (al Santiago Bernabeu di Madrid). Invece 4 e 5 aprile sono le serate dedicate alle due gare di ritorno. Prima di arrivare all’atto conclusivo della manifestazione (in programma per il prosismo 6 maggio) sempre su Telelombardia.