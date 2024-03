Carglass partecipa alla 107 ª edizione del Giro d’Italia e schiera il proprio team al Giro-E 2024

Dal 4 al 26 maggio Carglass, leader nella riparazione e sostituzione di cristalli auto a livello globale, sarà Fornitore Ufficiale e sponsor della 107ª edizione del Giro d’Italia e protagonista ai pedali nelle 20 tappe del Giro-E con un team ufficiale capitanato dall’ex campione delle due ruote Claudio Chiappucci.

Il marchio del Gruppo Belron sarà a fianco ai ciclisti che faranno parte del “Team Carglass” lungo l’intero percorsocon la sua ammiraglia, attrezzata per effettuare le riparazioni necessarie e garantire ai partecipanti la massima sicurezza godendosi pienamente le emozioni dell’itinerario: dalla presentazione dei team sul podio, all’esperienza di pedalare insieme a ex campioni, fino al brivido di gareggiare sullo stesso percorso in cui i grandi del ciclismo si daranno battaglia da lì a poco.

Capitano del Team Carglass sarà Claudio Chiappucci, ciclista professionista dal 1985 al 1998 con una lunga serie di vittorie. Soprannominato “El Diablo”, spicca per i suoi trionfi: la vittoria alla Milano-Sanremo del 1991, il secondo posto al Giro d’Italia 1991 e 1992, il secondo posto al Tour de France 1990 e 1992, secondo classificato al campionato del mondo 1994. Chiappucci, inoltre, si contraddistingue nel mondo dello sport per la sua generosità: da sempre, infatti, partecipa a eventi sportivi dedicati alla solidarietà, supportando enti di ricerca medica e associazioni a scopo benefico che aiutano comunità bisognose in tutto il mondo.

Percorso per la prima volta nel 2019 ed organizzato da RCS Sport, il Giro-E è un evento sportivo unico nel suo genere nel panorama mondiale. Inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa di cui ricalca il percorso e dal quale si distingue unicamente per località di partenza e arrivo di ogni tappa.

Il Giro-E si svolge in parallelo e sulle stesse strade del Giro d’Italia ed è disputato da team di cicloamatori che gareggiano in sella a e-road bike (biciclette da corsa a pedalata assistita) omologate che permettono a coloro che partecipano di poter affrontare le salite anche più insidiose.

Carglass®, inoltre, grazie al servizio di hospitality Giro Club, farà vivere ai propri ospiti l’elettrizzante atmosfera della Corsa Rosa, offrendo loro la possibilità di trascorrere in modo unico ogni momento della giornata per ciascuna delle 21 tappe: la partenza, la corsa e l’arrivo.

“Partecipare anche quest’anno alla Corsa Rosa è un impegno importantissimo per noi” commenta Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia “Non solo perché il Giro racchiude gli elementi del gioco di squadra, della passione e della cooperazione, alla base della visione del Gruppo Belron, ma soprattutto perché ci permette di mettere in evidenza l’importanza della sicurezza stradale nei confronti dei ciclisti, tra gli utenti più vulnerabili della strada. Con Carglass siamo in prima linea per la loro sicurezza continuando a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza degli ADAS e della loro corretta ricalibrazione dopo la sostituzione del parabrezza per prevenire e ridurre gli incidenti.”