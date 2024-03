Michieletto pronta per la sfida di Bangkok di One Championship

Martine Michieletto (nella foto in primo piano) e il suo allenatore Manuel Bethaz sono già a Bangkok per l’impegno a One Championship previsto per questo fine settimana.

Prima di partire si è svolta presso la sala Hotel des État, presso il municipio del comune di Aosta una importante conferenza stampa, patrocinata da comune stesso per il lancio del grande impegno sportivo di Martine Michieletto.

Molteplici le personalità e i rappresentanti delle istituzioni presenti: Sapinet Alina: Assessore Comunale allo sport del Comune di Aosta; Dondeynaz Jean: Presidente Regionale del Coni Valle D’Aosta Lunardi Piercarlo: Presidente del Panathlon Club du Vallée d’Aoste.

Oltre a questi presenti tra il numerosissimo pubblico in sala l’Assessore Regionale per lo Sport, il turismo e il commercio Giulio Grosjacques, la medaglia d’oro olimpica (sci di fondo) Marco Albarello, il sindaco del comune di Donnas, Amedeo Foilloley.

Tutti hanno seguito con grande interesse gli interventi tenuti dalla campionessa Valdostana, che ha dichiarato: “Sono pronta per l’impegno, ho già affrontato atlete con questa fisicità e so cosa devo fare… Ho giorni sufficienti per smaltire il viaggio e per abituarmi al fuso orario… So che questo match mi proietta verso il titolo, ma ora non ci penso… Ragiono step by step…”

Il dott. Béthaz, ha invece dichiarato: “…questo impegno è importantissimo, se dovesse vincere, con ogni probabilità sarà title shot…Martine è pronta, con abbiamo già fatto i miracoli ora siamo nell’ impensabile…” Infine alla domanda effettuata dal moderatore Paolo Cotrone, giornalista esperto anche in Sport da Combattimento per il quotidiano La Stampa, nel quale ha chiesto:” Come farete a disinnescare la Buntan?”… Béthaz ha risposto:”Chiedete a lei come fermare Martine… la nostra non è presunzione ma consapevolezza che è maturata dopo 14 anni che la alleno. Sappiamo di essere bravi e che ora gli altri guardano noi…” A poche ore dalla pesata ufficiale e dal test di idratazione definitivo (quelli pre peso sono stati tutti passati), lo staff di Martine ha comunicato allo staff di Fight1 che le operazioni di peso e il relativo test non avranno sorprese e la Michieletto non dovrebbe avere alcun problema as essere nella categoria pattuita.

Di seguito il servizio Rai: https://www.rainews.it/tgr/ vda/video/2024/03/martine- michieletto-match-bangkok- onechampionship-buntan-mma- muaythai-bethaz-de3315a0-f39d- 4c10-93ce-752f796edfc2.html? nxtep