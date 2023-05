Calvo (CFO) ai microfoni di Sky nel pre-gara di Juventus-Siviglia

Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Torino, il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo (nel pre gara di stasera a Torino di Juventus-Siviglia).

Conoscete una data, il 22 marzo, poi, sapete che sarà la Cassazione a decidere se ci sarà un cambio di sede per quello che riguarda l’inchiesta Prisma; quale è il vostro pensiero?

Come ormai siamo abituai, è una vigilia ricca di dinamiche extra campo, però, come ha detto ieri anche l’allenatore, la squadra, ma anche la società, è concentrata sulla partita di questa sera, che per noi è quella più importante. Poi, sul fuori campo ci pensano i nostri avvocati, abbiamo le nostre opinioni, abbiano le nostre idee, pensiamo di avere ancora degli argomenti per ribadire la nostra posizione alla Corte Federale d’Appello, ma questa sera siamo concentrati sul campo.

Cosa rispendete a chi da per scontato che l’anno prossimo non giocherete in Europa?

Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate sui giornali in queste settimane, ma anche negli ultimi cinque mesi. Noi siamo concentrati sul campo, l’abbiamo sempre fatto, siamo secondi in campionato, siamo in una semifinale di Europa League e questo è l’importante. Questa sera è importante perché è la prima tappa per andare in finale.

Su Giuntoli alla Juve

In questo momento la nostra priorità è la programmazione di questo finale di stagione. Mancano tre settimane alla fine della stagione e saranno tre settimane molto lunghe. Poi, siamo già concentrati anche sulla programmazione della stagione futura con mister Allegri, con Federico Cherubini, che è il nostro Direttore Sportivo, e con me. Questa, per il momento, è la nostra priorità fino alla fine stagione, sicuramente.

Quanto è realistica la possibilità che le questioni si possano risolvere entra la fine della stagione sportiva?

Credo che questo dipenda molto dall’esito del 22 maggio. Noi sappiamo di avere ancora un’opzione, andare al Collegio di Garanzia, che allungherebbe i tempi. Ma tutto dipende dall’esito, se verranno prese in considerazione le nostre opinioni, quello che i nostri avvocati ribadiranno, e le nostre motivazioni.