Record di vendite per gli Internazionali d’Italia di tennis (2023)

Nuovo record di vendita per gli Internazionali d’Italia di tennis, in corso a Roma all’interno del complesso del Foro Italico (gestito da Sport e Salute). Gli incassi hanno superato il tetto dei 19 milioni e 950mila euro (per un totale di 235mila biglietti venduti). L’edizione precedente (2022), che deteneva il record precedente, si era fermata a 16 milioni di euro.

Il torneo “combined” ATP/WTA, in programma fino al prossimo 21 maggio, presenta quest’ann0, per la prima volta nella sua storia, una formula allargata a 96 giocatori professionisti.