Calcio: nuova partnership tra Uefa e Sport24. Trasmetteranno Champions ed Europa League

(di Mattia Celio) – Nella giornata di ieri, l’UEFA ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo con il canale sportivo Sport24 per la messa in onda delle partite di Champions League ed Europa League. La partnership include anche la nuova Conference League e la Supercoppa Europea.

Secondo gli accordi, Sport 24 e Sport 24 Extra, il suo canale gemello, trasmetteranno oltre 170 ore in diretta a stagione di ogni giornata di campionato fino alla stagione 2023/2024. Entrambe le reti sono prodotte a Stockley Park, a Londra, dalla sede di produzione di IMG, e sono visibili anche sul servizio di televisione satellitare di Panasonic.

SPORT24 va così ad arricchire il suo menù di trasmissioni. Oltre ai campionati ed ai tornei UEFA, il canale include anche partite di eventi sportivi tra cui la Premier League, le qualificazioni ai Mondiali europei e asiatici, NFL, NBA, NHL, i Major di golf e i Grandi Slam di tennis.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato in merito: “Sport 24 continua a essere all’avanguardia nella fornitura di sport in diretta su navi da crociera e compagnie aeree e i fan potranno godersi il meglio del calcio europeo per club attraverso la sua vasta rete di partner a bordo e in volo”.

Richard Wise, media business di IMG, ha concluso: “Siamo lieti di portare la nostra partnership con la UEFA al traguardo dei 10 anni, avendo iniziato a trasmettere le loro competizioni nel 2015. La nostra offerta di calcio in volo non è mai stata così forte e questi accordi evidenziano il nostro impegno nei confronti degli appassionati di calcio di tutto il mondo”.