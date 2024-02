Cadiz CF: una maglia special edition in onore della Marina Militare

L’azzurro, il blu e il movimento delle onde del mare per una maglia ‘special edition’ che il Cadiz CF (attualmente 18imo in campionato) indosserà all’Estadio Nuevo Mirandilla in occasione del match con il Celta Vigo. Macron il club andaluso hanno ideato e realizzato questa maglia in onore della Marina Militare spagnola e dello stretto rapporto tra una delle forze navali attive più antiche al mondo e la città portuale nel sud-ovest della Spagna, una delle più importanti della penisola iberica.

Il rapporto tra Cadice e l’Armada ha radici profonde che risalgono a oltre 500 anni fa quando dalla vicina Siviglia salpò il primo viaggio intorno al mondo, iniziato da Magellano e concluso da Juan Sebastián Elcano, navigatore ed esploratore spagnolo. In suo onore, nel marzo del 1927 fu varato proprio a Cadice il Juan Sebastián de Elcano, maestoso veliero che nel suo primo viaggio, da Cadice a Malaga, ospitò a bordo re Alfonso XIII. Il Juan Sebastián de Elcano è la nave scuola della Marina Militare Spagnola, ancora oggi fa base a Cadice e imbarca un centinaio di allievi della Escuela Naval.

Un forte e unico rapporto con il mare e con il suo ambiente che ben si esprime nel design studiato per questa maglia.

A caratterizzare la maglia è la grafica all-over ‘creata’ con pennellate di bianco, azzurro e blu in una sorta di miscela pittorica che crea la profondità e il movimento delle onde marine. Sul petto, a destra, è ricamato in blu il Macron Hero, a sinistra, è applicata la patch con lo stemma del club andaluso. In basso a sinistra, in stampa sublimatica e su sfondo blu, i disegni di due simboli importanti e riconosciuti della marineria mondiale: l’ancora e la rosa dei venti. Nel retro del colletto l’omaggio allo storico veliero con, in stampa sublimatica, la scritta Juan Sebastian de Elcano e il disegno del famoso 4 alberi.