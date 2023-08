BPP si conferma per la stagione 2023/24 sleeve sponsor dell’U.S. Lecce (Serie A)

L’U.S. Lecce ha rinnovato la partnership con BPP (Banca Popolare Pugliese) che si conferma tra i quattro principali sponsor di maglia in questa 2a stagione consecutiva in Serie A. La banca ha supportato il club salentino in occasione della campagna abbonamenti di quest’anno.

"Banca Popolare Pugliese accompagna e sostiene la compagine giallorossa sin dall'ingresso della nuova dirigenza che "con impegno e professionalità – afferma BPP nella nostra stampa diffusa ai media – ha raggiunto risultati di massimo livello nel calcio nazionale, unica espressione in Puglia in serie A e tra le poche del Sud Italia". La partnership tra U.S. Lecce e Banca Popolare Pugliese, si concretizza tra l'altro con la presenza del logo "BPP" sulle maniche delle maglie (rivestendo così il ruolo di "sleeve sponsor").

“BPP è certamente un punto di riferimento per l’intero territorio – ha commentato il Presidente dell’U.S. Lecce , Saverio Sticchi Damiani – e come U.S. Lecce siamo davvero felici e onorati di aver rinnovato l’accordo come “sleeve sponsor” di maglia anche in questa stagione. Un legame consolidato nel tempo e che dura ormai da sette anni. Un ringraziamento in particolare sento di volerlo rivolgere al Presidente di BPP, Vito Antonio Primiceri e al Direttore Generale, dott. Mauro Buscicchio”.

“La nostra Banca – afferma il Direttore Generale di BPP, Mauro Buscicchio – con questa collaborazione conferma da anni il suo supporto all’U.S. Lecce, eccellenza sportiva e non solo del territorio, accompagnando il sentimento della comunità di sportivi, sparsi su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, che si identificano nei colori giallorossi. Accanto alla passione sportiva, la presenza della squadra della città nella massima serie calcistica è un vanto e un’opportunità di tutti che deve essere colta e valorizzata per i diffusi e indubbi benefici che apporta al nostro territorio”.