Basket: nuove maglie per l’MHP Riesen Ludwigsburg

Ad un mese dall’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica, MHP Riesen Ludwigsburg, top club del basket tedesco stabilmente ai primi posti della classifica di easy Credit Basketball Bundesliga, ha svelato i nuovi kit gara che il club tedesco indosserà in campionato a partire dal’esordio del 29 settembre contro l’Amburgo. Il MHP Riesen Ludwigsburg sarà inoltre impegnato anche in Basketball Champions League, dove il primo match in programma sarà contro un altro club che veste Macron, l’AEK Atene.

Le nuove divise del MHP Riesen Ludwigsburg mantengono la tradizione dei colori nero e giallo, simboli identificativi del club, abbinati, come già nella scorsa stagione, ad un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La nuova ‘Home’ è gialla con il bordo superiore dello scollo nero e bianco, stesso abbinamento cromatico presente sugli sbracci e sulle bande laterali sui fianchi. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. ,Nel retro, sotto al girocollo, è stampato l’hashtag #IHRUNDWIR. Sul petto a destra il Macron Hero, più in basso lo stemma del MHP RIESEN Ludwigsburg e a sinistra, lato cuore, il logo della easy Credit Basketball Bundesliga. La particolarità grafica che contraddistingue la nuova maglia è data dalle coppie di fini righe verticali, di un giallo leggermente più carico, presenti sia anteriormente che posteriormente, create da piccole linee diagonali e che generano un effetto dinamico e molto elegante. La stessa grafica è presente sui pantaloncini gialli con bordo coscia nero con fine riga bianca.

La versione ‘Away’ è nera con scollo con bordi superiori gialli. Una linea gialla è presente anche sugli sbracci e sui fianchi. Il design della maglia ‘da trasferta’ è identico alla Home con il doppio rigato verticale composto dalle fini linee diagonali che spiccano in una tonalità grigio scuro. Il backneck è personalizzato con l’etichetta bicolore, nero gialla, il logo del MHP RIESEN Ludwigsburg e quello di Macron. Nel retrocollo, in giallo, è stampato l’hashtag #IHRUNDWIR. I pantaloncini neri riprendono la grafica della maglia e hanno una fine riga gialla sul bordo coscia.