Boxe: Francis Ngannou ci riprova. L’8 marzo sfiderà Anthony Joshua in un match-evento milionario

Dopo la sconfitta per split decision contro Tyson Fury, l’ex campione dei massimi UFC incrocerà i guantoni con AJ, in cerca di rivincite dopo aver perso le cinture IBF, WBO e IBO contro Oleksandr Usyk.

(di Davide Pollastri) – Una borsa da 20 milioni di dollari per Ngannou, più di 50 invece per il campione in carica Joshua.

Questo è quanto incasseranno, secondo le indiscrezioni riportate da Forbes, i protagonisti del match-evento, fortemente voluto da Turki Alalshikh (il presidente del dipartimento governativo che regola l’entertainment in Arabia Saudita), programmato per venerdì 8 marzo sul Ring della Kingdom Arena di Riyad.

Chi vorrà regalarsi l’emozione di seguire il combattimento, ribattezzato “Knockout Chaos”, dalle tribune dell’impianto da 40.000 posti edificato in soli 60 giorni, dovrà affrettarsi a procurarsi uno dei pochi biglietti ancora disponibili a prezzi che vanno dai 14 € dei settori popolari ai 2.900 € dei posti più esclusivi.

Chi invece vorrà seguire l’incontro nella quiete della propria abitazione, potrà farlo acquistando il pay-per-view disponibile su DAZN a 19,99 euro.

Per gli amanti delle scommesse, sarà interessante sapere che le principali agenzie vedono nettamente favorito il pugile di Watford (le quote di 888sport.it, tanto per fare un esempio, danno Joshua vincente a 1.22, Ngannou a 4.10).

Il match non sarà l’evento pugilistico dell’anno, poiché il prossimo 18 maggio, sempre in Arabia Saudita e sempre per volontà di Alalshikh, si terrà l’incontro tra Fury e Usyk che metterà in palio la cintura WBC del pugile britannico e le tre (alle quali va aggiunta la WBA Super) in possesso del fuoriclasse ucraino. Tuttavia, nei programmi dei sauditi sta già prendendo corpo l’idea di promuovere un match a Riyad tra i vincitori dei due incontri. Un simile evento, con quattro cinture in palio, potrebbe generare incassi record e far crescere in modo esponenziale le Borse dei pugili protagonisti. Sì, Riyad è la nuova capitale del pugilato.