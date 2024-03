Simmenthal torna in campo con l’AC Monza (Serie A)

Il marchio Simmenthal scende di nuovo in campo al fianco di AC Monza (Serie A) come main partner della squadra per la seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Serie A TIM.

Le strade di Simmenthal e di AC Monza si incontrano nuovamente dopo la storica sponsorizzazione degli anni 50. Correva l’anno 1955 quando il Monza passò nelle mani del dottor Claudio Sada, figlio di Gino Alfonso e titolare dell’industria alimentare Simmenthal. Il Monza cambiò la denominazione in Simmenthal Monza dal 1955 al 1965, un periodo in cui si scrisse la storia del calcio italiano con la prima partita trasmessa in diretta tv in data 8 ottobre 1955 tra Simmenthal Monza e Verona, vinta dai brianzoli per 2-1 con le reti di Lojodice e Milani (stadio Città di Monza).

Con Simmenthal la stagione 1959-60 passò alla storia per via della salvezza conquistata negli spareggi che vedono il Monza opposto a Venezia e Taranto. La prima partita degli spareggi si disputa il 12 giugno 1960 al Comunale di Bologna e vede il Monza imporsi per 2–0 contro il Venezia grazie alle reti di Mattavelli e Larini. Il mercoledì successivo il Venezia batte il Taranto e affianca il Monza in testa alla classifica. Nella gara decisiva Taranto–Monza (sul campo neutro di Firenze, il 19 giugno) i biancorossi controllano e bloccano il risultato sullo 0–0, che significa la permanenza in Serie B.