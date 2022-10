Bologna Fiere ospita gli Stati Generali Mondo Lavoro Calcio

Per la prima volta dalla fondazione degli “Stati Generali Mondo Lavoro”, debutterà a Bologna nella giornata di martedì 18 ottobre la prima edizione degli “Stati Generali Mondo Lavoro del Calcio“.

L’evento, rivolto principalmente a istituzioni del settore, manager, mondo della formazione e dirigenti, vedrà i protagonisti confrontarsi sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo sul mondo del lavoro del calcio: nuove competenze, formazione e recruiting, infrastrutture, calcio giovanile, professionismo femminile ed eSports.

La prima edizione degli “Stati Generali Mondo Lavoro del Calcio”, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, si svolgerà, con il supporto del Charity Partner Special Team Onlus, presso “Bologna Fiere – EX GAM”, Piazza Costituzione 3, Bologna, a partire da martedì 18 ottobre fino a mercoledì 19 ottobre.

La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà martedì 18 ottobre dalle ore 10:00 e avrà come protagoniste le istituzioni nazionali del settore e della Regione Emilia Romagna che si confronteranno sull’attualità del mondo del lavoro del calcio professionistico e dilettantistico.

Alle ore 14:30, il focus si sposterà sulle nuove competenze del mondo del calcio, dove interverranno importanti manager calcistici ed esperti del settore per parlare delle competenze necessarie nel presente e nel futuro dello sport più seguito in Italia.

Nel terzo e ultimo appuntamento di giornata fissato per le 16:30, verrà spiegata dagli esperti come viene effettuata una ricerca accurata delle nuove professionalità nel mondo del calcio, quindi si parlerà nello specifico di recruiting e formazione nel settore.

La seconda giornata di mercoledì 19 ottobre si aprirà alle ore 10:00 parlando dei progetti di infrastrutture passati e futuri per migliorare il mondo del calcio, in particolare delle infrastrutture come volano di sviluppo del settore. Alle ore 14:30 ampio spazio ad argomenti che necessitano approfondimenti specifici e più visibilità nel mondo odierno, vale a dire calcio giovanile, professionismo femminile ed eSports. Il meeting di chiusura della due giorni di evento delle ore 16:30 sarà dedicato a numeri e proposte per il futuro del mondo del lavoro del calcio.

Tra i protagonisti della prima edizione degli “Stati Generali Mondo Lavoro del Calcio”: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, Roberta Li Calzi, Assessore allo sport Comune di Bologna, Mauro Balata, Presidente Lega Serie B, Francesco Ghirelli, Presidente LegaPro, Giancarlo Abete, Presidente LND, Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori, Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro, Nunzia Catalfo e Cesare Damiano, già ministri del lavoro, Gianluca Pagliuca, Allenatore portieri settore giovanile Bologna, Giuseppe Dossena, Special Team Onlus e Michele Plastino, giornalista sportivo.

Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico:

in presenza

on line dal profilo Facebook degli Stati Generali Mondo Lavoro:

www.facebook.com/statigeneralimondolavoro