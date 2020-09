BMW entra nella famiglia dei partner della FIT e diventa Official Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia

BMW ha siglato un accordo con la Federazione Italiana Tennis (FIT), valido per il biennio 2020-2021, grazie al quale ha acquisito il ruolo di “Official Sponsor” degli Internazionali BNL d’Italia.

A fare da base per la collaborazione tra BMW e FIT c’è uno sguardo comune sulla realtà e sullo sport, oltre a caratteristiche che entrambi possiedono: performance, dinamismo e capacità di evolversi adattandosi alle esigenze di un mercato e di un mondo in continuo cambiamento. L’accordo non riguarda solo i grandi eventi di cui la Federazione Italiana Tennis è detentrice di diritti o organizzatrice, ma anche all’attività di base: è per questo che BMW ne diventa “Official Car” e dal 14 al 21 settembre sarà al Foro Italico, entrando così nel mondo del tennis.