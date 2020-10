BLUENERGY GROUP NUOVO SPONSOR DI UNITED EAGLES BASKETBALL CIVIDALE  

Siglata la partnership con le “Aquile” gialloblù: la multiutility friulana sarà back jersey sponsor della squadra maschile che milita nel campionato di Serie B.

Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, annuncia l’accordo di sponsorizzazione con United Eagles Basketball Cividale (UEB), con l’obiettivo di supportare l’ambizioso progetto di crescita della società gialloblù che punta a far rinascere il movimento cestistico nel territorio cividalese e a promuovere una cultura del basket a 360°.

La multiutility friulana diventa così per la stagione 2020/2021 back jersey sponsor della squadra maschile che milita nel campionato di Serie B e il logo Bluenergy appariràsul retro delle divise con cui le Aquile gialloblù disputeranno le partite del campionato cadetto.

Bluenergy Group amplia così la propria presenza nel mondo del basket in Friuli Venezia Giulia, sposando il progetto di crescita e di promozione del movimento cestistico a tutto tondo messo in campo da United Eagles Basketball che, oltre alla squadra maschile che milita nel campionato di Serie B, comprende una squadra in Serie C Silver maschile, le formazioni giovanili e la nuova disciplina sportiva del Baskin, il basket inclusivo, che è entrato a far parte del progetto cestistico ducale.

«È con grandissimo piacere che accogliamo nel nostro progetto – ha dichiarato Davide Micalich, Presidente delle Eagles – una realtà prestigiosa e fortemente radicata nel territorio come Bluenergy, da sempre vicina al mondo dello sport e perfetta portabandiera dei valori di una regione come il nostro Friuli Venezia Giulia. Fin dal primo incontro ho avuto la netta percezione di essere al posto giusto nel momento giusto: la visione comune di come fare sport e di come promuoverlo, unita ad un incondizionato legame al territorio, ha fatto in modo che questo “matrimonio” si celebrasse in tempi rapidi e con reciproca soddisfazione. Ringrazio di cuore Bluenergy Group e il suo Amministratore Delegato dott.ssa Gervasio per aver creduto in un progetto nuovo ma fortemente ambizioso come il nostro: abbiamo avuto coraggio a tuffarci di questi tempi in una simile avventura ma la risposta che stiamo ricevendo dal mondo imprenditoriale regionale ci fa capire che la strada intrapresa è quella corretta. Aver al nostro fianco un partner di simile levatura ci infonde fiducia e serenità e ci aiuta ad impegnarci con ancora più entusiasmo: sono sicuro che il binomio Bluenergy – Eagles sarà lungo e ricco di soddisfazioni».

«Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione con United Eagles Basketball – ha dichiarato Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group – Un progetto sportivo, ma anche sociale che punta a far rivivere il movimento cestistico nel territorio cividalese, area in cui il basket ha radici solide e lontane nel tempo. La società gialloblù ha messo in campo un progetto ambizioso e lungimirante che fa del coinvolgimento e del radicamento territoriale i suoi punti di forza, valori in cui anche il nostro Gruppo crede e si identifica. Siamo perciò felici di essere parte di questo progetto di promozione del basket e dei valori dello sport che contribuirà a rafforzare ancora di più il nostro legame con il territorio in cui l’azienda è nata e opera. Grazie a questa sponsorizzazione inoltre si allarga la nostra presenza all’interno del movimento cestistico regionale, dove siamo già sponsor di Allianz Pallacanestro Trieste, del suo settore giovanile, della squadra femminile Futurosa e di A.D. Pallacanestro Codroipese, e più in generale nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, dove siamo al fianco di realtà sportive di diverse discipline e dimensioni, a conferma che la vocazione sportiva è parte del DNA di Bluenergy ed espressione del suo essere azienda vicina al territorio e alle persone.»