La Welsh Rugby Union (WRU) si lega per 7 anni al brand Macron. Svelate le nuove divise gara

La Welsh Rugby Union e Macron, dopo l’annuncio della partnership tecnica che legherà il brand italiano leader internazionale nel settore del teamwear, e la federazione gallese di rugby per i prossimi 7 anni, hanno svelato insieme le nuove maglie che il Galles indosserà a partire dai primi impegni internazionali autunnali, quando il Macron Hero farà il suo esordio sul petto dei giocatori gallesi.

Il Galles è il campione in carica del Sei Nazioni, successo ottenuto senza mai perdere un match ovvero il Grande Slam. La nazionale gallese prende parte a questa prestigiosa competizione dall’anno della sua istituzione (1883) e in totale l’ha vinta ben 27 volte. Dal 2005 il Galles è la nazionale più vincente nel 6 Nazioni con ben 5 titoli e quattro Grandi Slam. Uno spirito vincente che traspare anche dalle nuove maglie del XV gallese.

Una collezione che conferma la capacità di Macron di creare capi completamente esclusivi, ‘tailor made’, curati nei minimi dettagli, nati e sviluppati da una continua collaborazione con lo staff e i giocatori della WRU. Le maglie e la linea di abbigliamento rispecchiano pienamente la tradizione e l’identità della Welsh Rugby Union e sono impreziositi dalla qualità dei materiali Macron, realizzati con la tecnologia più avanzata. Tutte le attività inserite nella filiera di produzione rispettano i criteri di sostenibilità ambientale e dall’ufficio stile di Macron non escono solo capi ”Italian style”, dal design ricercato ed esclusivo, ma anche realizzati con materiali di ultima generazione. Non ultima, la passione che viene messa quotidianamente nell’ideazione e nello sviluppo delle nuove collezioni come quella dedicata alla Welsh Rugby Union e ai suoi ‘appassionati’ tifosi.

La nuova “Home” mantiene il tradizionale colore rosso Galles. Il collo è a V con bordi bianchi e sottile riga verde scuro. Il backneck è personalizzato con lo stemma della WRU e i colori della Nazionale che sono anche i colori della bandiera gallese. Sulle maniche è presente una texture embossata, all over, che, utilizzando la forma del logo esagonale della federazione, crea una armatura con scaglie di drago, simbolo del paese britannico. Il dragone gallese è presente, sempre in grafica embossata, tono su tono, anche nel retro della maglia, in basso. Sul petto, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, c’è la HD patch con il logo della Welsh Rugby Union. Nel retrocollo, embossata, tono su tono, compare la scritta in gallese ANRHYDEDD (Onore), più sotto la tasca interna per il Gps. Gli shorts sono bianchi con bande laterali rosse e coulisse rosse con puntale verde. I calzettoni sono rossi con bordo superiore bianco e una fine riga orizzontale verde.

La versione “Away” è nera con collo a V con bordi bianchi con dettagli rossi che troviamo anche sui polsi delle maniche. Sulle maniche è presente una texture in grafica embossata all over che richiama la V che si ricava dalla forma del logo esagonale della federazione. Come nella Home, nella parte posteriore, sul fondo maglia, in grafica embossata, tono su tono, è presente il disegno del dragone gallese.

Nel retrocollo, in rilievo, appare la scritta ANGERDD (passione). Sul petto, in rosso, è ricamato il Macron Hero, mentre a sinistra è applicata la patch con il logo della Welsh Rugby Union. A completare il kit Away, shorts bianchi con bande laterali nere e coulisse nere con puntali rossi e calzettoni neri con bordo superiore bianco con sottile riga rossa.

“Il nuovo kit è una rappresentazione sorprendente della tradizione del rugby gallese e siamo lieti di poter lanciare la nostra nuova partnership di sette anni con Macron in un modo così spettacolare. – ha dichiarato Steve Phillips, CEO di WRU – Macron ha un pedigree rugbistico collaudato, il primo kit da rugby che hanno prodotto in tutto il mondo è stato per il Neath RFC nel 2008 e ora non solo rifornisce club in tutto il Galles, comprese due delle nostre squadre regionali, ma anche un quarto delle squadre nel PRO14. Con l’aggiunta della Nazionale gallese alla loro ‘scuderia’ di squadre di rugby, ora è tech sponsor di metà delle squadre del Sei Nazioni e ha anche una solida base nella Premiership inglese. Siamo felicissimi dell’abbigliamento personalizzato per l’allenamento e quello per il tempo libero che ci ha fornito fino ad ora e siamo sicuri che i sostenitori del rugby gallese saranno ugualmente impressionati quando potranno mettere le mani sui loro capi preferiti nella linea di abbigliamento a noi dedicata”.

Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, ha dichiarato: “La Welsh Rugby Union rappresenta la storia del rugby mondiale e poter accompagnare questa incredibile realtà sportiva significa per noi aver raggiunto un ennesimo grande traguardo. La passione che circonda la nazionale gallese è stato per noi uno stimolo fondamentale per realizzare una collezione nata dal continuo confronto con WRU. Le nuove maglie vogliono esprimere al meglio l’identità e lo spirito gallese e siamo certi che sia i giocatori che i tifosi sentiranno forti emozioni indossandole “.

Ross Cook, Sports Marketing Manager di Macron, ha aggiunto: “Lavorare con la Welsh Rugby non è stato solo un onore, ma un vero piacere. Dai primi incontri iniziati anni fa per poi passare al confronto con alcuni dei migliori rappresentanti del rugby al mondo nel corso dei photoshoot e videoshoot, fino ad arrivare a vedere il prodotto finale realizzato e creato dopo che così tante persone di Macron e WRU hanno messo il loro cuore in un momento così speciale. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa collezione così ‘grande’ e spero che il duro lavoro che c’è stato dietro tutto questo possa ispirare e accendere la passione sia nei giocatori che nei fans“.