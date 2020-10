Premier League, partnership fra EA Sports e il Leeds United FC: “Ora vogliamo Elland Road su FIFA21”

(di Marco D’Avenia) – Il Leeds United FC ha annunciato il 9 ottobre la partnership fra il club, tornato in Premier League dopo 16 anni in Championship (la serie B inglese), e “EA Sports”, il colosso americano dei videogiochi che ha creato “FIFA”, “NBA2K” e “Madden NFL 21” solo per citarne alcuni. Ora però c’è la questione stadio da risolvere su FIFA21, uscito proprio lo stesso giorno in cui è stato ufficializzato l’accordo. Sì perché i tifosi del Leeds sono da giorni inferociti per il fatto che il leggendario impianto di “Elland Road” non è stato riprodotto su FIFA.

“Il Leeds United FC è una società con una grande tradizione calcistica” ha affermato Samantha Ebelthite, amministratrice delegata di “EA Sports” in Gran Bretagna, “questa per noi è un’opportunità per creare un legame speciale con dei tifosiunici al mondo, molto legati alla propria squadra. Non vediamo l’ora di accompagnarli in questa stagione di Premier League”.

D’altro canto, il direttore esecutivo dei “Whites”, Paul Bell, ha subito spostato l’attenzione sul problema di Elland Road, dichiarando: “Dopo 16 anni è bello tornare in alta quota e giocarsela con le squadre più forti. Siamo elettrizzati per questa partnership con “EA Sports” e siamo felici di essere su FIFA21” e ha aggiunto: “stiamo già provvedendo a sollecitare la compagnia per l’inserimento di “Elland Road” nel videogioco”.

I fans del Leeds su Twitter si sono infatti scatenati alla notizia che neanche quest’anno la loro squadra avrà il suo stadio su FIFA21. In tanti hanno cancellato il proprio pre-ordine e invitato a boicottare il lancio del videogioco. Ora però i tifosi inglesi intravedono qualche speranza in quanto un portavoce della “EA Sports” ha dichiarato alla BBC che Elland Road potrebbe prendere il posto dell’anonima “Eastpoint Arena” nei prossimi aggiornamenti.