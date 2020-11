Biden ad un passo dalla vittoria, ma la Cina preferisce Trump.

Biden ad un passo ma la Cina conferma una preferenza su Trump. Spiega le motivazioni Michele Geraci, professore di Economia e Finanza alla University of Nottingham Ningbo China e alla New York University Shanghai, testimone diretto dell’osservatorio previlegiato Asia e Atlantico.

«Trump è decisamente più attento e concentrato sull’aspetto commerciale del rapporto Cina-Usa, mentre Biden ha una visione più ideologica, crede nel liberismo commerciale e a causa del suo background strutturale e politico non può accettare che un paese comunista sia superiore dal punto di vista economico e tecnologico rispetto agli Usa. La vittoria di Biden implica, con alta probabilità, attacchi al Partito Comunista Cinese e alla sua gestione politica. Trump invece ha l’obiettivo di mettere in primo piano l’aspetto economico, ovvero potrebbe districare più facilmente la guerra commerciale tra le due superpotenze. Trump ha firmato, il 15 gennaio scorso, gli accordi commerciali di Fase I con la Cina, conferma delle necessità di mantenere i traffici commerciali con l’Asia, in particolare Cina dove, l’FMI stima una crescita del Pil nel 2020 dell’+1,9%, stimato dal prof. Geraci invece al 3%. Nella visione di Trump USA e CINA devono dialogare per non danneggiare interi settori produttivi e non intaccare negativamente i propri dati di import ed export. Il tutto assume ancora più rilevanza oggi, nel pieno di una crisi economica globale senza precedenti. Trump doppiogiochista? Penso sia strategia, a parole ha promosso un atteggiamento contrario alla Repubblica Popolare, nei fatti invece gli USA, come l’Italia, hanno il loro memorandum con la Cina e una riconferma permetterebbe di negoziare con Pechino l’implementazione. Un secondo mandato, confermerebbe poi che il tono di comunicazione aggressivo, come è nel suo stile, è meglio per la Cina, il presidente americano è il nemico da combattere e la leadership cinese ne uscirebbe ulteriormente rafforzata. Se come sembra, invece vince Biden, si dovrà costruire un sistema di relazioni diverso.»

