La Juventus è la prima squadra europea a lanciare il proprio canale su Amazon

(di Alessandro Presta) – La Juventus FC è la prima squadra di calcio europea ad aver reso disponibile il proprio canale ufficiale (Juventus TV) sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Questo è quanto riporta oggi il portale specializzato “Sportspromedia”. I tifosi che vorranno vedere Juventus TV potranno pagare 3.99 € al mese per accedervi. Il canale offre ai fan interviste esclusive con giocatori e staff, oltre a trasmettere in differita le partite della squadra torinese.

Non è una novità che Amazon e la sua piattaforma di streaming (Amazon Prime Video) siano entrati nel mercato sportivo ed in particolare in quello calcistico. Recentemente la società di Jeff Bezos ha acquistato un pacchetto di diritti in Italia per la Uefa Champions League per il triennio 2021-2024.

Secondo Il Sole 24 Ore l’accordo, da 240 milioni di euro complessivi, prevede la trasmissione di una partita a settimana il mercoledì. Inoltre, da quanto riporta “Milano Finanza”, dopo aver ottenuto i diritti per la trasmissione di alcune partite di Premier League e Bundesliga, Amazon sta valutando di partecipare all’asta per i diritti tv della Serie A. Questa direzione, presa negli ultimi anni dalla Internet company, mira a portare nuovi utenti appassionati di sport su Amazon Prime Video. Allargando così il loro già ampio bacino di clienti.

Il colosso dell’e-commerce ormai ci ha abituati a queste “mosse” di marketing innovative. Il canale “Juventus TV” è solo uno dei tanti canali di contenuti che è possibile aggiungere al proprio abbonamento di Amazon Prime Video. Il servizio di “Prime Video Channels” è già presente negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania e Regno Unito e dal 4 novembre è arrivato in Italia. Oltre a Juventus Tv, si può pagare una tariffa che parte da 2.99€ e arriva fino a 9.99 € per accedere ad altri canali come Infinity Selection (film di Infinity) o Mubi (film d’autore da tutto il mondo).