Betting: Betsson si lega al marchio colombiano dell’Atletico Nacional

Betsson, player svedese specializzato in scommesse sportive, ha scelto di sponsorizzare (nel ruolo di main partner) l’Atletico Nacional, denominata dai tifosi “Rey de Copas”. Il logo sarà presente sul fronte maglia delle selezioni maschili e femminili fino al 2026. Un’operazione, di durata triennale, nata per rafforzare la presenza commerciale in America Latina, legandosi, di fatto, ad uno dei football club più popolari del Paese (dal 1947, anno di fondazione, ha conquistato 33 titoli nazionali e due Coppe Libertadores). Tra le ragioni che hanno portato a questo sodalizio vi è anche la forte crescita del betting all’interno dell’America Latina, con una sempre più forte “liberalizzazione” soprattutto in alcuni mercati (in Brasile, ad esempio, sta partendo un vero e proprio mercato nazionale delle scommesse).

In Argentina, poi, Betsson (nella foto in primo piano il logo aziendale) ha già stretto accordi di sponsorship con realtà calcistiche del calibro di Boca Juniors o del Racing de Avellaneda.

Jesper Svensson, CEO di Betsson Operations, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere lo sponsor principale del leggendario “Rey de Copas”, la squadra più grande e di maggior successo nella storia del calcio colombiano. Questa partnership, consolida ulteriormente la nostra posizione di principale sostenitore degli sport latinoamericani…”.