Bergen nuovo back sponsor della maglia dell’Hellas Verona

Nuovo “back sponsor” di maglia per l’Hellas Verona, atteso da un top match contro l’FC Inter (domani alla stadio “Bentegodi” alle ore 21:45). E’ il brand di igiene per la persona Bergen s.r.l. (con sede a Castel d’Azzano in provincia di Verona) visibile solo per questa gara. Gli scaligeri dalla ripresa del campionato hanno già fatto ruotare tre diversi “temporary” sponsor: il marchio Garelli (motociclette), l’app Winelivery e appunto adesso Bergen (nella foto in primo piano).