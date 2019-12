BARCELLONA ALLA CONQUISTA DEL MERCATO CINESE: PRODOTTI COMMERCIALIZZATI SU ALIBABA

(di Daniele Rizzi) – Il Barcellona FC compie un decisivo passo per monetizzare dalla propria fan based in Cina. Il club catalano ha infatti concluso un accordo con l’agenzia marketing All Star Partner, vicina al colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, in base al quale la società locale ha acquisito i diritti di licenza di diversi articoli sportivi. Il volume dell’investimento e l’obiettivo di vendita non sono stati resi pubblici, ma gli articoli inizieranno a essere commercializzati fin da subito sul marketplace “Tmall” di Alibaba (in una foto di archivio di una precedente partnership con l’UEFA).

I blaugrana hanno cercato di non replicare il merchandising ufficiale venduto in Europa, ma hanno voluto creare una serie di nuovi prodotti focalizzati esclusivamente sul pubblico locale (ad esempio la tradizionale busta rossa utilizzata durante il capodanno cinese per introdurre denaro e donarlo a una persona cara come simbolo di buona sorte). È stato inoltre progettato un ombrello con il marchio Barcellona FC scritto nella calligrafia tradizionale cinese.

Un’altra strategia adottata dal club rispetto alla commercializzazione europea è quella legata alle spedizioni: i prodotti saranno spediti direttamente dalla Cina, così che i costi di spedizione e i tempi di consegna risultino più bassi rispetto a quelli dei concorrenti che distribuiscono i loro articoli ufficiali dall’Europa. I primi prodotti a marchio Barcellona concessi in licenza alla Cina e pronti al commercio sono cuscini, portachiavi, quaderni e bracciali in gomma.

Il mercato cinese è un mercato strategico per il club catalano, dopo che nel 2018-19 ha potenziato il suo piano digitale per il territorio asiatico, con la creazione di un nuovo sito web e la creazione di nuovi profili social come “TikTok” (per creare e condividere brevi video rivolti ad un pubblico giovane), che vanno ad aggiungersi agli account Facebook, Instagram e Twitter (il Barcellona risulta essere il primo club europeo nel 2019 per numero di interazioni sui propri profili social, oltre 1 miliardo).

Gli spagnoli, di fatto, vantano oltre 7,5 milioni di follower sui social network in Cina, ed ora possono cercare di monetizzare attraverso la nuova proposta di prodotti, commercializzati dal più grande sito e-commerce del mondo, Alibaba. Le vendite online del club, fino ad oggi, avvenivano attraverso la versione cinese del portale Nike.

L’ambiziosa iniziativa del mercato cinese, è la strategia che dovrebbe consentire al club catalano di raggiungere il proprio obiettivo per il commercio al dettaglio 2019-20. Quest’anno, infatti, il Barcellona ha investito un cospicuo budget per l’apertura di nuovi canali commerciali da cui si aspetta di ottenere un reddito di 86 milioni di euro, ben superiore rispetto ai 63 milioni di euro dello scorso anno (su Las Ramblas a Barcellona, il club, ad esempio, ha aperto un nuovo flagship store investendo 2,69 milioni di euro).