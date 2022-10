Banca Valsabbina al fianco del Brescia Calcio Femminile (BCF)

Brescia Calcio Femminile e Banca Valsabbina hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione iniziato nel corso della precedente stagione sportiva. Il logo di Banca Valsabbina sarà presente sulle maglie del Settore Giovanile della formazione biancoblù, a testimonianza della grande vicinanza e interesse per le nuove generazioni da parte dell’istituto di credito bresciano.

«Grazie a Banca Valsabbina per la fiducia nel nostro percorso e idea di fare calcio – le parole di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile -. Il loro supporto specifico nei confronti del Settore Giovanile per noi è motivo di orgoglio e testimonia come il lavoro che stiamo portando avanti sta dando buoni frutti e, in particolare, viene riconosciuto come di valore all’esterno. Auspico che questa collaborazione possa proseguire a lungo».