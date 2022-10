Anna Guarnerio lascia Infront. Jens Mennigmann e Peter Moxon in condirezione del dipartimento media di Infront

Anna Guarnerio lascia la sua posizione di Senior Director Media in Infront Italy dopo 25 anni di successi, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera professionale in Infront Italy e prima ancora in Media Partners. Nel corso di questi anni, ha gestito vari progetti chiave di acquisizione e distribuzione di diritti media, tra cui, ad esempio, l’importante negoziazione dell’ultimo contratto di Lega Serie A di Infront.

Le responsabilità di Anna Guarnerio come Head of Media di Infront saranno assunte da due membri senior del team, che gestiranno il dipartimento in collaborazione: Jens Mennigmann, Director Media, supervisionerà i diritti dei media per l’atletica, il ciclismo, la pallamano, la maratona, i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi e invernali, triathlon, sport invernali e media operations. Peter Moxon, Director Media, sarà responsabile dei diritti media di badminton, basket, calcio, sport motoristici, rugby, squash, tennis e pallavolo. Inoltre, Ottavia Perra, Director Media, si occuperà del business dei diritti media di Infront Italy.