Vivo sarà official smartphone e official sponsor di Fifa World Cup Qatar 2022

Vivo, azienda leader mondiale nel settore tecnologico, ha annunciato che sarà Official Smartphone e Official Sponsor, unico brand partner nella categoria degli smartphone, della “FIFA World Cup Qatar 2022”.

Inoltre, per tutta la durata della FIFA World Cup Qatar 2022, Vivo fornirà i propri smartphone top di gamma allo staff per supportarli nella gestione della manifestazione con le tecnologie e funzionalità uniche dei propri smartphone.

vivo, presente oggi in più di 60 paesi nel mondo, ha sempre dimostrato un forte orientamento al consumatore e costantemente si impegna a garantire agli utenti tecnologie innovative e device dalle prestazioni eccellenti. Anche l’accordo di sei anni di sponsorizzazione, firmato con la FIFA nel 2017, conferma l’attenzione del brand verso le passioni più diffuse degli utenti e, in particolare, l’impegno a lungo termine di vivo nel contribuire allo sviluppo del calcio. L’evento di quest’anno sarà la 2a edizione della Coppa del Mondo sponsorizzata da Vivo.

vivo X Fold+, presentato in questi giorni in Cina, sarà il primo smartphone pieghevole ufficiale nella storia della Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Il nuovo smartphone sarà presente e visibile durante le partite della competizione in Qatar: grazie alla tecnologia dello schermo pieghevole leader nel settore e a un pacchetto efficiente per le attività professionali, X Fold+ supporterà la preparazione e la messa in onda dell’evento.