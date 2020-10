Banca Sistema nuovo main sponsor del Genoa. Sulla manica sinistra i tedeschi di Synlab

Banca Sistema (specializzata nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.) si lega, per la stagione 2020/21, al brand del Genoa Cfc. Sarà il main sponsor di maglia per le prossima 34 partite. Sarà affiancato da Synlab (sleeve sponsor), visibile già a partire dal prossimo match sulla manica sinistra dei rossoblu. Anche in questo caso il partenariato scadrà a fine stagione (30 giugno 2021). Synlab Group è un fornitore internazionale di diagnostica medica (con sede a Monaco di Baviera) con servizi di laboratorio per la medicina umana e veterinaria e analisi ambientali.

L’intesa prevede l’esposizione del marchio Synlab sulle maniche delle divise di gioco della prima maschile e femminile, in aggiunta a tutti gli spazi e le opportunità promo pubblicitarie previste per gli sponsor di maglia.

Banca Sistema era apparsa come nuovo “first jersey sponsor” sulle maglie dei giocatori rossoblù in occasione del match contro l’FC Inter di sabato 25 luglio 2020 (nel precedente campionato). Adesso l’upgrade per la parte restante della stagione 2020/21. L’annuncio della main sponsorship ha fatto volare in Borsa il titolo di Banca Sistema, che ha chiuso a +3,47% rispetto alla giornata precedente.

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una primaria realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e di crediti fiscali con una gamma di servizi per una Clientela che spazia da grandi multinazionali a piccole e medie imprese in diversi settori. È attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l’acquisto di portafogli di crediti che l’attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia.

Per l’area commerciale del “Grifone“, guidata dal manager Daniele Bruzzone, è un risultato doppiamente importante: la maglia rossoblù ha intercettato, al momento, 3 marchi sui 4 disponibili (come back appare Leaseplan). All’appello manca solo il second sponsor della divisa di gara. E il tutto avviene in una stagione tormentata, sotto il profilo dei ricavi, come quella attuale (influenzata appunto dalla pandemia da Covid-19).