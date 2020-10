FIGURA, KARISMA SPONSOR DELLA NAZIONALE ITALIANA PER LA STAGIONE 2020-21

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato Karisma quale nuovo partner della Nazionale italiana di pattinaggio di figura per la stagione 2020-21.

L’accordo – concluso con la collaborazione di Infront, official advisor di FISG – viene presentato a pochi giorni dalla tappa di apertura del Gran Premio Italia, appuntamento che vedrà l’esordio ufficiale della partnership. Da qui ai prossimi mesi tutti i migliori pattinatori tricolori vestiranno dunque Karisma, che fornirà agli azzurri il proprio abbigliamento sportivo di altissima qualità: tutte le creazioni di Karisma sono realizzate infatti dalle sarte più esperte del settore e solo con tessuti italiani di prima qualità, scelti singolarmente per ogni capo e certificati 100% ipoallergenici e resistenti all’acqua.

Dedicata in particolare al pattinaggio di figura la collezione GI & GI ICE FASHION, pensata per portare il marchio Karisma – presente sul mercato dal 2009 – sulle piste di tutto il mondo. Nata come dedica ed omaggio alle giovanissime atlete della Pattinatori Artistici Torino Gioia Virginia Casciani e Ginevra Barra Bajetto scomparse in un tragico incidente stradale il 27 ottobre 2017 di ritorno da una gara a Merano, la collezione punta a trasmettere a tutte le pattinatrici l’eleganza e lo stile di Gioia e Ginevra, che sempre vestivano Karisma nelle loro attività sul ghiaccio.

“L’impegno e la determinazione nel nostro lavoro sono supportati dal ricordo dei nostri due angeli di cui vogliamo continuare a diffondere l’amore e la passione per questo meraviglioso sport – spiega, a nome dell’azienda, Monica Lorenzatti -. Dedichiamo ogni giorno ad ogni capo grandissima cura ed attenzione: produciamo abiti di altissima qualità, 100% italiani, lavorati dalle sarte del nostro laboratorio. Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione e ringraziamo la FISG per averci dato questa opportunità. Insieme sono certa che faremo un ottimo lavoro“.