BACH (CIO): Il RINVIO DI TOKYO2020 COSTERA’ TRA 2 E 6 MLD DI DOLLARI

(di Thomas Gaddo) – In occasione di un’intervista col giornale tedesco Die Welt, rilasciata nel fine settimana, Thomas Bach (presidente CIO – nella foto in primo piano – a destra) ha spiegato che il Giappone, in quanto paese ospitante, si assumerà i costi aggiuntivi, dovuti al rinvio della manifestazione che avrebbe dovuto tenersi sul suolo nipponico a partire dal prossimo 24 luglio.

Si stima che le spese “supplementari”, si aggirino tra i 2 e i 6 miliardi di dollari. Dopo un confronto con il primo ministro giapponese, il Comitato Internazionale Olimpico ha deciso che continuerà ad essere “responsabile” della sua quota di costi (stimata in centinaia di milioni di dollari).

Prima dell’esplosione del Covid-19, gli organizzatori avevano stimato che il costo effettivo dell’evento si aggirasse intorno ai 12,6 miliardi. Dopo una revisione intrapresa dal governo giapponese nel 2019, i dati hanno rivelato che la cifra possa raggiungere quasi al doppio. Sempre durante l’intervista, il presidente, ha ribadito come Shinzo Abe (premier giapponese) abbia specificato che il Giappone non riuscirà a gestire un rinvio oltre la prossima estate.

Anche il presidente della commissione organizzativa dei giochi Toshiro Muto è intervenuto spiegando come ci siano forti dubbi sul proseguimento dell’evento nel 2021, ha poi voluto precisare che per far fronte a queste spese aggiuntive, sono state stipulate una serie di polizze assicurative.