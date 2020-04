BetVictor lascia la Isthmian League. Il Covid-19 si fa sentire tra i semi-professionisti

(di Andrea Peddis) – BetVictor, bookie inglese ha sponsorizzato fino a pochi giorni fa le serie di step III e IV nella “National League” inglese. La compagnia di betting online infatti ha esercitato una delle clausole di rescissione del contratto con la Isthmian League (è una lega calcistica semi-professionistica inglese a cui prendono parte squadre dell’area di Londra e del Sud Est dell’Inghilterra).

Sebbene non esplicitamente menzionato tra le cause della risoluzione dell’accordo, il Covid-19 ha fatto la sua parte. Di fatto l’agenzia di scommesse, in un periodo di assenza di eventi sportivi, si trova chiaramente in affanno.

Nella lettera resa pubblica dalla Lega si parla di restrizioni crescenti e continui problemi tra la stessa e lo sponsor del betting, che, sommati a un profitto non invidiabile, hanno creato tutti i presupposti perché la Betvictor decidesse di non continuare in questo percorso.

Il contratto era entrato in vigore nel luglio del 2019 e sarebbe stato valido per almeno un’altra stagione. La decisione presa negli ultimi giorni, e valida a partire dal 9 Luglio 2020, potrebbe costare alle varie leghe una somma di circa 100mila sterline, creando così problemi di una certa importanza ai club che già soffrono economicamente per via della pandemia che ha colpito il mondo negli ultimi mesi. La situazione non è semplice.

Le leghe semi-professionistiche si potrebbero trovare senza un main sponsor per la stagione sportiva corrente in caso di una ripresa dei campionati (durante il periodo estivo), e rimangono più o meno 3 mesi per la ricerca di uno sponsor per i campionati 2020/2021. Nick Robinson, presidente della Isthmian League, si è dichiarato fiducioso per un prodotto che per 40 anni ha attirato varie sponsorizzazioni, ma allo stesso tempo c’è apprensione. dovuta alla situazione economica resa difficile a causa del virus, che potrebbe rendere più lunga e ardua la ricerca di un nuovo sponsor.