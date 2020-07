Avviata la campagna di comunicazione e promozione istituzionale “Sardegna Sicura”

La Regione Autonoma della Sardegna si presente in Italia e in Europa come una “isola sicura” per il turismo, come nell’organizzazione di eventi sportivi. Uno dei prossimi e dei più importanti è il “Sardegna Open 2020” unica prova italiana del World Padel Tour, il circuito più importante per questo nuovo emergente sport. Si svolgerà dal 6 al 13 settembre sotto l’egida di FIP, FIT e con il supporto di Regione Sardegna (la manifestazione è ideata e organizzata da NSA group).

Lo spot realizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission, è in onda sulle reti Mediaset nel periodo di programmazione dal 19 al 31 luglio, e dal 23 luglio sarà veicolato tramite i media digitali esteri, in Gran Bretagna, Germania e Francia.

Sono oltre 18 le testate on line internazionali nelle quali lo spot verrà pubblicato, tra cui: Bbc.co.uk, Theguardian.com, Dailymail.co.uk, Telegraph.co.uk, Cosmopolitan.com, Msn.com per la Gran Bretagna; T-online.de, Spiegel.de, Focus.de, Zeit.de, Sueddeutsche.de, Tag24.de per la Germania; Lemonde.fr, Lefigaro.fr, Meteofrance.com, Leparisien.fr, Lequipe.fr, Huffingtonpost.fr per la Francia.

Lo spot racconta in 30 secondi una Sardegna meta da sogno, dove sentirsi al sicuro, protetti dalla natura, dalla bellezza dei paesaggi, dalla qualità della vita e dall’ospitalità delle persone, per un viaggio vissuto con la semplicità e la purezza di un bambino.

“Sardegna, sicuri di sognare” è il claim scelto per la campagna, tradotto in inglese (sure to dream), in francese (sûr de rêver) e in tedesco (sicher zu träumen).

Lo spot è visibile inoltre nei canali social della Regione, Facebook e Instagram, e viene trasmesso anche nelle emittenti televisive regionali e negli aeroporti nazionali.

La Regione ha presentato sulla sua pagina Facebook lo spot promozionale realizzato dalla Sardegna Film Commission e affidato alla concessionaria di pubblicità Pubblitalia per la diffusione sui tre canali Mediaset. Il video tra gli obiettivi aveva quello di proporre ai potenziali turisti l’immagine di una meta sicura e ideale per l’alta qualità della vita, dell’aria e dell’acqua, del cibo e dei rapporti umani, utilizza lo slogan ‘sicuri di sognare’.

Lo spot sarà diffuso dalle tre reti Mediaset (Canale 5, Rete 4 e Italia 1) con 64 passaggi complessivi in agosto per sette giorni. Inoltre il video sarà anche per due settimane su diversi media online di Francia, Germania e Gran Bretagna. (fonte: Sardinia Post)