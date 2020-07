Miracolo Granada: con un budget di soli 37,9 milioni ha conquistato il 7° posto (LaLiga)

Alle porte del 90° anniversario dalla fondazione del club, il Granada CF ha festeggiato, pochi giorni fa, la qualificazione ai preliminari di Europa League nella prossima edizione (dopo la conquista del 7° posto della Liga Santander). Il traguardo sportivo è ancora più prestigioso se si pensa lo si è raggiunto con un budget di soli 37,9 milioni, come sottolineato, di recente, dal quotidiano sportivo “Tuttosport”. I biancorossi in questa stagione tormentata del calcio iberico hanno conquistato 16 vittorie, di cui ben 6 in trasferta. Il risultato finale arriva a distanza di appena 3 anni dall’acquisizione del club (venduto dalla famiglia Pozzo) da parte di Jiang Lizhang per 37 milioni di euro (contro gli 8 milioni pagati dal patron dell’Udinese anni prima). Il club andaluso è sponsorizzato da Winamax (gambling) e Nike (sponsor tecnico).