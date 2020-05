ASI punta sulla progettualità per la ripartenza del calcio. Giovedì un webinar sul tema

Giovedì 7 maggio, alle ore 17.00 il nostro Presidente Claudio Barbaro (nella foto in primo piano) incontra il mondo della dirigenza sportiva in occasione del talk “Ripensare lo sport dopo l’emergenza Covid 19: la Lega incontra operatori, imprenditori, istituzioni e rappresentanti dell’associazionismo sportivo” che sarà visibile, in diretta, sulla pagina Facebook Lega Campania.

Importante la presenza, tra gli ospiti, di Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo che – in queste ore in cui si attendono i criteri di accesso al “Decreto Liquidità” – farà sentire la propria voce e l’impegno che l’ICS sta assumendo per fornire liquidità al mondo dello sport di base.

Aiutare lo sport a ripartire dalla Fase 2 alle ulteriori fasi che ci attenderanno, si legge in una nota, vuol dire non solo dare voce ai tanti sportivi che chiedono di tornare ad allenarsi ma rispondere alle esigenze di associazioni e tecnici dello sporto, un comparto che vale il quasi 2% del Pil ed occupa più di un milione di lavoratori.

L’ ASI si è battuta e si sta battendo sin dai primi istanti per il sostegno allo sport di base ed a quanti, ogni giorno, fanno sì che lo sport di base non solo sia la culla dei grandi atleti ma continui ad essere l’occasione per dar vita e sfogo alle proprie passioni.

Partecipano al dibattito Andrea Abodi, Presidente Istituto per il Credito Sportivo

Claudio Barbaro, Senatore Lega e Presidente ASI

Giancarlo Carosella, Dirigente nazionale ASI

Sandro Cuomo, Medaglia d’oro olimpica e gestore impianti sportivi;

Michele De Simone, Presidente CONI Caserta

Gianluca Esposito, Vicepresidente Nazionale ENDAS

Maurizio Marassi, Medico sportivo

Andrea Pambianchi, Responsabile Nazionale Confederazione italiana Wellness e Attività sportive (CIWAS)

Nicola Scaringi, Presidente ASI Campania

Nello Talento, Componente Giunta Nazionale CONI

Marcel Vulpis, Direttore Agenzia SportEconomy.it

Gianrolando Scaringi, giornalista (sarà il moderatore del webinar)