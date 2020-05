CICLISMO: COLNAGO CEDE LA MAGGIORANZA SOCIETARIA AD UN FONDO ARABO

(di Thomas Gaddo) – Ernesto Colnago, fondatore dell’omonima azienda produttrice di biciclette (conosciuta nel mondo per le vittorie nelle massime competizioni ciclistiche con Merckx e Saronno, solo per citare alcuni campioni), ha ceduto le quote di maggioranza, della asso di fiori“), alla Chimera Investments LLC (fondo di investimento arabo con sede in Abu Dhabi). L’ex ciclista italiano, ha dichiarato, che la società emiratina, permetterà a Colnago di crescere, incrementando la presenza del marchio, su tutti i mercati internazionali, oltre a migliorare ulteriormente i prodotti destinati alla costruzione. , fondatore dell’omonima azienda produttrice di biciclette (conosciuta nel mondo per le vittorie nelle massime competizioni ciclistiche con Merckx e Saronno, solo per citare alcuni campioni), ha ceduto le quote di maggioranza, della storica impresa di Cambiago (caratterizzata da un logo a forma di ““), alla(fondo di investimento arabo con sede in Abu Dhabi). L’ex ciclista italiano, ha dichiarato, che la società emiratina, permetterà a Colnago di crescere, incrementando la presenza del marchio, su tutti i mercati internazionali, oltre a migliorare ulteriormente i prodotti destinati alla costruzione.

Sempre secondo il costruttore italiano, è stato un passo in avanti necessario, per rimanere competitivi, in un mondo sempre più globalizzato. L’imprenditore lombardo rimarrà in possesso, delle quote di minoranza societaria, continuando così a collaborare insieme al fondo di Abu Dhabi.