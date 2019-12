AMAZON PARTNER DELLA NUOVA LEGA UNIVERSITY ESPORTS

(di Daniele Rizzi) – Amazon entra negli eSports. Il gigante dell’e-commerce ha siglato una partnership con lo sviluppatore della competizione League of Legends GGTech, per potenziare la Lega University eSports, un torneo sportivo elettronico tra le università.

Amazon University Esports avrà il supporto e le trasmissioni dei diversi canali di Twitch, piattaforma controllata da Amazon, e lancerà la terza edizione del “Twitch Student Project” per la generazione e la diffusione di contenuti accademici attraverso tale piattaforma tecnologica.

I termini economici del contratto non sono stati resi noti, ma l’ingresso di Amazon nel progetto, consentirà al torneo di espandersi notevolmente.

Il torneo vedrà le diverse università suddivise in quattro raggruppamenti denominati Acqua, Aria, Terra e Fuoco, dove i quattro team vincenti accederanno alle finali. Il vincitore del torneo Amazon University eSports avrà così la possibilità di partecipare alle European Masters, torneo che fornirà un posto per le finali mondiali che si svolgeranno in Cina.

Dopo essere stata creata in Spagna, l’edizione del torneo eSports tra università si terrà presto anche in Italia e l’idea, per il 2020, è quella di implementarla anche in altri paesi europei. La previsione per il nuovo anno, infatti, è di assistere a tornei in cui parteciperanno più di 350 università in tutta Europa, di cui 100, già registrate, tra Spagna e Italia.

Il nuovo format della competizione prevede però il cambio della sede dell’evento, che si svolgerà presso HQ di GGTech ad Alicante, nel distretto digitale della Comunità Valenciana. Tra gli sponsor della competizione troviamo Riot Games, proprietario di League of Legends, TFT (gioco di team builder sviluppato da Riot Games), Intel (multinazionale di microprocessori), Omen (portatili da gioco), Mapfre (assicurazioni) e il consulente tecnologico Iecisa.