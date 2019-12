Grandi eventi sulla neve: campioni, spettacolo e business. Italia protagonista aspettando il biathlon mondiale.

(di Claudia Giordani) – A Oberstdorf (Ger) un fiume umano per la prima tappa della classica Tourneé dei 4 trampolini di salto con gli sci. Veltins Arena stracolma a Gelsenkirchen, (Ger) per la nuova edizione del Biathlon World Team Challenge. Tifo da stadio in quello del fondo di Lenzerheide (Sui) per il primo appuntamento del Coop Fis Tour de Ski.

I grandi eventi sulla neve di fine anno sono un formidabile spettacolo anche per la presenza di un pubblico straordinariamente appassionato, partecipe e entusiasta. Bandiere, cori, applausi scroscianti per i grandi campioni che gareggiano sì per la vittoria, ma anche per la gloria e per la gioia dei tifosi.

Appuntamenti di fascino memorabile, che rinnovano tradizioni e gesta eroiche, con strutture e organizzazioni avanzate supportate da partner e sponsor di altissimo livello. Occasioni di business sia per le località che per i brand abbinati. Indubbiamente situazioni capaci di generare attenzione planetaria e visibilità esclusiva con cadenza periodica e continuativa. Garantendo ricadute e effetti pluriennali, oltre che strepitosa fidelizzazione.

Accade anche sulle nevi italiane dove le gare di dicembre di sci alpino sono sempre attesissime e sempre ricche di emozioni: peccato quest’anno per il meteo avverso in Valgardena che ha causato il rinvio della discesa sulla leggendaria Sasslong; sempre premiata soprattutto la tecnica sull’impegnativa Gran Risa in ValBadia e sulla mitica Stelvio a Bormio, che forse un domani, prima di diventare olimpica nel 2026, sarà “pista Paris”, visti i ripetuti successi conquistati dal portentoso azzurro “Domme”. Seguiranno a breve le gare a gennaio sia per gli uomini alla 3Tre di Madonna di Campiglio, sia per le donne a Sestriere e poi a febbraio a La Thuile.

Con tanta Italia sul podio, nel mentre a Cervinia è andato in scena lo snowboardcross e a Cortina e a Carezza lo snowboard alpino, che tornerà a fine mese a Piancavallo. In questi giorni tocca a Dobbiaco e Val di Fiemme che assegneranno i titoli del Tour de Ski 2020di fondo. E’ l’Italia la protagonista dell’inverno internazionale con le sue montagne, le sue piste, i suoi stadi, le sue strutture, le sue organizzazioni apprezzate in tutto il mondo.

E’ la neve italiana il regno dei campioni degli sport invernali, il palcoscenico delle più belle vicende sportive della stagione. Aspettando il primo attesissimo Mondiale in programma. Inizierà il 12 febbraio ad Anterselvala kermesse iridata del Biathlon con 12 medaglie in palio in 10 giorni.

Dopo un’infinita sequenza di gare di Coppa del Mondo, sarà la sesta edizione dei campionati nella capitale di questo sport così seguito da tantissimi appassionati. Sarà un nuovo straordinario momento di grandi emozioni là dove il biathlon è di casa, è presente nella vita stessa del paese e delle persone che vi abitano. Dove lo sci e i bersagli sono una cosa sola; la precisione e la velocità fanno la differenza.

Il biathlon è sinonimo di successo perché entusiasma, trascina, rende partecipe il suo pubblico. Le gare sono da seguire fino all’ultimo secondo, spesso ricche di colpi di scena e di situazioni imprevedibili. Emozioni e spettacolo sono assicurati anche grazie a riprese televisive di grande effetto. Partecipare dal vivo non ha prezzo e da qui la sempre fortissima risposta in termini di presenze agli eventi.

Le previsioni parlano di 165.000 spettatori/trici che si aggiungeranno ai circa 1.500 volontari/e e ai circa 116 milioni di telespettatori/trici che seguiranno le gare trasmesse in diretta TV. Nuova la tribuna di 13.000 posti, il Media Center e la struttura per gli skimen e i tecnici, già pronti per le Olimpiadi 2026. Tra gli sponsor della manifestazione, gestita dal Comitato organizzatore presieduto da Lorenz Leitgeb, BMW, Viessman e l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige (HGV). Tra i partner Prinoth, leader mondiale nel settore battipista e cingolati multiuso e Lowa, calzature montagna, outdoor e travel. Una vera esperienza da non perdere all’insegna dello slogan “Passion is ours”.

E se quello di Anterselva sarà l’unico evento mondiale della stagione, a gennaio è già tempo di Olimpiadi invernali, le terze in versione Young che si disputano dal 9 al 22 a Losanna (Sui). Gli YOG – Young Olympic Games, riservati agli atleti under 18, 1800 in totale equamente suddivisi tra ragazze e ragazzi, sono in tutto e per tutto conformi all’Agenda 2020 del Cio e rappresentano una grande vetrina per gli sport invernali, oltre che una occasione sportiva preziosa per le squadre delle varie nazioni partecipanti.

Nel programma delle gare che comprende tutte le discipline e tutte le specialità ufficiali trovano spazio anche sperimentazioni molto interessanti come per esempio è già successo per le gare miste, molto utili e propedeutiche per colmare eventuali gap di genere, ma soprattutto per elevare il senso di appartenenza alla propria bandiera e il valore del rispetto tra atleti, pubblico, stampa e ambiente sportivo in generale.

Tra le novità che vedremo nel 2020 lo sci alpinismo, sport in grande ascesa con gli Azzurri grandi interpreti e tra i più forti atleti al mondo, che da tempo lavora per poter assegnare le sue medaglie ai Giochi. Un esordio molto importante in prospettiva, una prima volta che lascerà il segno. Le gare si svolgeranno a Villars, il 10 l’individuale,il 13 la sprint e il 14 la staffetta mista. Oltre ai Partners del Cio tanti i marchi che supportano l’evento, tra cui Ikea e Odlo, che veste lo staff del comitato organizzatore. Stimolante il programma che vede il coinvolgimento dei campioni a fianco dei più giovani nel ruolo di mentori, con il loro esempio di successi, impegno, amicizia e generosità. 67 gli atleti Azzurri, 44 per la FISI – Federazione Italiana Sport Invernali , 23 per la FISG – Federazione Italiana Sport Ghiaccio, di cui 33 ragazzi e 34 ragazze. La milanese pattinatrice di figura Alessia Tornaghi sarà la portabandiera nella Cerimonia di apertura e in quella di chiusura sarà Elisa Confortola, tra le favorite nello Short Track.

Biglietti gratuiti per tutte le gare, previa registrazione per quelli indoor. Un App e tutti i social per essere sempre informati. La fiaccola è già accesa e sta seguendo il suo tour di avvicinamento. Lo spirito olimpico è nell’aria, già pronto per il 2026