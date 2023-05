All’Università Tor Vergata si parla di Metaverso e Sport. Workshop il 19 maggio alla facoltà di Economia e Commercio

Tutto pronto per l’ottava edizione di 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆. Quest’anno il tema del Workshop finale è “METAVERSO & SPORT: SVILUPPI E SCENARI DELLA NUOVA RIVOLUZIONE DIGITALE“.

Durante l’evento verranno illustrati i progetti più interessanti di intelligenza artificiale (A.I.) e tecnologie immervise applicate allo sport e ripercorre gli strumenti della comunicazione d’impresa per rispondere alle aspettative del mercato e della società contemporanea.

Il workshop aiuterà gli studenti ad acquisire conoscenze sull’evoluzione digitale nel mondo della comunicazione, con un focus sulla “Sports Industry“, per creare progetti innovativi, stimolando la loro curiosità e facendogli scoprire nuovi aspetti di un mondo sempre più dinamico. Mira inoltre ad illustrare un modello di comunicazione crossmediale che integri diversi media e operatori in una filiera interconnessa, superando la visione centrata esclusivamente sul prodotto-contenuto, portando in aula casi pratici e virtuosi di sport entertainment con le testimonianze di manager, professionisti e imprenditori del settore.

L’informazione sportiva si integra sempre di più con il marketing e l’economia, richiedendo nuovi modelli di comunicazione integrata su piattaforme digitali e app mobile per coinvolgere i tifosi-clienti e la creazione di nuovi livelli di esperienza omnichannel.

Appuntamento al 19 maggio 2023, ore 15:00, presso l’aula TL della Facoltà di Economia di Tor Vergata con il workshop “Metaverso & Sport: sviluppi e scenari della nuova rivoluzione digitale”

Organizzato dal #MasterMMSport in collaborazione con il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media.

Introducono:

▪️ Prof.ssa Simonetta Pattuglia, Direttrice, Master in Marketing e Management dello Sport e Master in Economia Management della Comunicazione e dei Media

▪️ Marcel Vulpis, Direttore Responsabile, Agenzia Stampa Sporteconomy.it

Intervengono:

▪️ Roberto Ciccioli, Esperto di tematiche legate al Metaverso

▪️ Geo Ceccarelli, Chief Growth Officer Spencer&Lewis

▪️ Barbara Ricci, Presidente e CEO, SportWide Group

▪️ Romina Patrignani, COO WeArena Entertainment S.p.A.

Conclude i lavori il Prof. Sergio Cherubini, Presidente del Master in Marketing e Management dello Sport