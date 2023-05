Macron si lega al marchio di Cricket Ireland

Ad un mese dall’annuncio della partnership, Cricket Ireland e Macron hanno svelato i nuovi kit gara che verranno indossati dalle formazioni Twenty20 International e One Day International. Maglie che rappresentano colori e simboli di un intero Paese ricco di storia e tradizioni, realizzate con materiali di alta qualità che consentono di fornire quelle caratteristiche tecniche necessarie per il massimo del comfort e per supportare al meglio gli atleti nelle loro performance in campo.

La maglia del kit T-20 per il Cricket Ireland Team , in versione sia a manica corta che lunga, è caratterizzata da tre tonalità di verde. Il collo a polo con chiusura a tre bottoni è in blu navy, così come i bordi manica e i dettagli presenti sui fianchi e sulle spalle. Su tutta la maglia è presente una grafica composta da figure geometriche e dal disegno, in stampa sublimatica e all-over, del nodo celtico, simbolo che rappresenta l’energia vitale e spirituale, ma anche talismano contro la negatività. Sul petto, a destra, è stampato in bianco il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, è stampato lo stemma di Cricket Ireland con effetto a ricamo satinato.