Fonzies rinnova la partnership con la FIGC nel ruolo di Official Partner

Fonzies ha rinnovato la partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).Il brand del gruppo Mondelēz Internationali si conferma “Official Partner” delle Nazionali maschili e femminili di calcio per il quadriennio 2023-2026.

“Siamo orgogliosi di continuare ad accompagnare gli Azzurri, le Azzurre e i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali di calcio.” – ha dichiarato Francesco Uguccioni, Brand Manager Chips – “In virtù dei valori che ci accomunano al mondo dello sport e delle Nazionali, vogliamo indossare la maglia azzurra non solo da sponsor, ma da veri e propri partner, con un piano integrato di comunicazione”.

La partnership verrà valorizzata in un ricco piano di comunicazione con il quale il brand accompagnerà i tifosi italiani nei prossimi anni. La tradizionaleconfezione gialla con la fiamma rossa di Fonzies, per l’occasione, riporterà il logo della FIGC; il brand scenderà in campo con gli Azzurri e le Azzurre con uno spot dedicato che rinforza ulteriormente il legame con il mondo dello sport. Il tutto sarà amplificato da contenuti social e digital che vedranno Fonzies e le Nazionali protagonisti.