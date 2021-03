(di Federico Navarro) – Alex Chesterman, CEO e fondatore di Cazoo, è un business man con il fiuto per gli affari. Il 51enne imprenditore britannico infatti è stato il fondatore di LoveFilm, società di noleggio di dvd in UK nata nel 2003 e venduta ad Amazon per circa 256 milioni di dollari, e di Zoopla, fondata nel 2014 e venduta due anni fa alla Silver Lake per 2.8 miliardi di dollari.

Nel 2018 ha preso vita Cazoo, un business fondato sull’ecommerce di auto usate, che ha la missione di cambiare il modo in cui le persone comprano macchine di seconda mano, che la società si impegna a consegnare direttamente a casa dell’acquirente in meno di 72 ore.

L’ultima invenzione di Chesterman ha fatto registrare incassi da record per una startup in Regno Unito (230 milioni di dollari) ed ha recentemente ottenuto oltre 300 milioni di dollari da nuovi investitori, per un totale di 576 milioni di finanziamenti.

“I nostri clienti sono uomini e donne sparse sul territorio nazionale, grandi abbastanza da comprare una macchina: la fanbase dei club che sponsorizziamo (Everton e Aston Villa) coincide demograficamente con i nostri target” ha dichiarato Chesterman.

Cazoo ha anche partecipato ad iniziative benefiche, raccogliendo mille sterline per ogni gol segnato dai due club in Premier League, che verranno donati in beneficenza.

Sia l’Everton che l’Aston Villa avevano in precedenza un’agenzia di betting come sponsor sulla maglia (una consuetudine nel calcio inglese considerando che 27 club su 44 tra le prime due divisioni ha un bookies sul fronte della divisa), ma in termini economici il passaggio a Cazoo è stato più che positivo per i due club.

Questo è dovuto anche al fatto che in Inghilterra le maglie che riportano sponsor di betting o di alcolici non possono essere vendute nelle taglie da bambino, che non possono quindi essere le stesse repliche fedeli di quelle destinate agli adulti.

“Il predominio del betting come main sponsor per i club di Premier League è sicuramente dettato da vantaggi economici – ha dichiarato Chesterman – ma la maggior parte delle volte i tifosi neanche conoscono quelle società. Il nostro intento è di coinvolgere maggiormente i nostri supporter, e anche gli altri club si sono resi conto dell’impatto positivo che la nostra società ha avuto sul calcio inglese”.