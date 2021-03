8 marzo: l’A.C. ChievoVerona le festeggia le donne con un video

L’A.C. ChievoVerona ha deciso di celebrare la “Giornata internazionale dei diritti della donna” attraverso un video in cui sono protagoniste le atlete e collaboratrici del club e delle realtà collegate, come la squadra femminile del ChievoVerona FM Women e della struttura del Bottagisio Sport Center. Un filmato di settanta secondi in cui, nel festeggiarle, è valorizzata la loro figura e l’attenzione ai diritti delle donne, ricordando la poliedricità delle professionalità e dunque l’ampiezza delle attività che orbitano attorno al ChievoVerona in cui loro, le donne, al pari degli uomini, offrono un importante contributo.

Questo il link al video su Facebook, che ha questa presentazione:

“Mara, Stella, Alessia, Maddalena, Giulia, Pamela… Calciatrici, psicologhe, istruttrici, responsabili amministrative, schermitrici, assistenti di direzione, bariste, account, addette ai servizi generali, impiegate, preparatrici atletiche, receptionist, segretarie, commesse…In occasione della “Giornata internazionale della donna”, le donne del mondo dell’A.C.ChievoVerona, del Bottagisio Sport Center e del Chievo Verona Women F.M. sono le protagoniste di questo video che, in realtà, è dedicato a loro. Con l’augurio che ogni giorno possa essere l’8 marzo“.