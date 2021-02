Singapore ospiterà il primo Major del Dota Pro Circuit (DPC) 2021, l’evento è stato annunciato da ONE Esports oggi.

L’organizzatore del torneo ha rivelato sul proprio sito Web che ospiterà il ONE Esports Singapore Major dal 27 marzo al 4 aprile come evento LAN in persona. Al momento non si è ancora discusso circa la possibilità di apertura al pubblico, ma compatibilmente con l’emergenza sanitaria nuove decisioni verranno prese.

Il torneo avrà un montepremi di 500.000 dollari ed è il primo dei due Majors nel Dota Pro Circuit (DPC) di quest’anno che si concluderà con l’International 10 (TI10) ad agosto.

Il Major ospiterà le 18 migliori squadre delle sei leghe regionali del DPC in Europa, Cina, Sud-est asiatico, CSI, Nord America e Sud America.

Le prime due squadre di ogni campionato regionale saranno invitate direttamente all’evento, la squadra migliore di ogni campionato accederà direttamente ai playoff mentre la seconda classificata inizierà nella fase a gironi.

Il Major avrà anche una fase di qualificazione per le wildcard con sei squadre a sfidarsi. I gironi saranno composti dal terzo e quarto posto nelle leghe regionali europee e cinesi, nonché dalle terze classificate dei campionati del sud-est asiatico e della CSI.

Il Singapore Major era originariamente previsto come l’ultimo Major del DPC 2020, ma è stato cancellato insieme al resto del circuito a causa dell’emergenza sanitaria globale dello scorso marzo.

Per il 2021, ONE Esports ha nuovamente collaborato con la società di produzione di eSport PGL e il Singapore Tourism Board (STB) per ospitare il Singapore Major.

“ONE Esports e i nostri partner, PGL e STB, sono orgogliosi di annunciare ONE Esports Dota 2 Singapore Major Presentato da PGL”, ha affermato Carlos Alimurung, CEO di ONE Esports, in una dichiarazione pubblicata sul sito web di ONE Esports.

“Siamo entusiasti di ospitare questa competizione di livello mondiale con i migliori team di Dota 2 del mondo, assegnare $ 500.000 in premi in denaro e affermare Singapore come uno degli epicentri della mappa globale degli eSport”.

“Siamo lieti di tornare a Singapore per un altro grande torneo dopo il Dota 2 Singapore Invitational 2019. PGL è onorata di presentare il primo Major of Winter 21 DPC, che si svolgerà in uno dei luoghi più efficienti e sicuri possibili: Singapore”, ha affermato Il CEO di PGL Silviu Stroie.

“Siamo orgogliosi di ospitare il primo Major del Dota Pro Circuit 2021 e non vediamo l’ora di accogliere tutti i team qualificati al Singapore Major in sicurezza. Il ritorno e la reinvenzione degli eventi di eSport sono una forte testimonianza dell’attrattiva di Singapore come meta turistica ed economica leader. Il nostro obiettivo è quello di riprendere gradualmente le attività in linea con la situazione della salute pubblica e delle policy mondiali per gli spostamenti transcontinentali”, ha aggiunto Jean Ng, direttore esecutivo, attrazioni, intrattenimento & Sviluppo dell’ente del turismo di Singapore.

Il Singapore Major sarà il secondo evento di eSport di alto profilo ospitato a Singapore quest’anno. La repubblica ha ospitato in particolare il Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) M2 World Championship il mese scorso, con il team filippino Bren Esports che ha conquistato il titolo.