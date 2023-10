Al via la petizione a sostegno della Legge Stadi. Iniziativa promossa da Cultura Italiae e Sport Italiae

Lanciata, questa mattina, dalle due community (ideate e fondate dall’avvocato Angelo Argento) CulturaItaliae e SportItaliae, la petizione per la “campagna a sostegno della Legge sugli Stadi e per la riqualificazione degli impianti sportivi“. Un’iniziativa, come si legge sotto nel testo, nata per agire piuttosto che per andare “contro a prescindere”.

Di seguito il contenuto del messaggio veicolato attraverso i siti ufficiali e i social media.

L’agenzia Sporteconomy sarà al fianco di questa iniziativa assolutamente meritevole (tra i promotori principali anche Fabio Pagliara presidente e fonder della Fondazione SportCity) e finalizzata al rilancio/potenziamento dello Sport italiano nel suo complesso. Invita, pertanto, tutti i suoi lettori (appassionati di tematiche collegate alla economia dello sport) a cliccare sul link e a firmare la petizione in oggetto.

CulturaItaliae e SportItaliae si sono sempre caratterizzate e distinte per avere espresso con coraggio e con spirito costruttivo le proprie idee e proposte. Pertanto lanciano una campagna di sensibilizzazione e di sostegno a favore della proposta di nominare un commissario per la riqualificazione degli impianti sportivi e degli stadi che aiuti a superare gli ostacoli burocratici che hanno impedito al nostro paese di avere strutture polifunzionali sostenibili e adeguati alle norme di tutela e di rigenerazione urbana e ambientale. Riteniamo sia il momento, nel rispetto delle regole e del buon senso, del “agire” rispetto a chi è “contro a prescindere” ad ogni azione o attività che possa innovare senza distruggere il nostro patrimonio culturale e ambientale. Lanciamo quindi da adesso una raccolta firme a favore della idea di un commissario agli stadi che possa sbloccare i vari iter approvativi, contro ogni bieca, miope e pretestuosa azione, che seppure forse legittima, tende a bloccare il Paese invece di aiutarlo ad affrontare le sfide del futuro anche per non perdere l’occasione di ospitare importanti avvenimenti sportivi a partire dagli Europei 2032.

Ti chiediamo un piccolo sostegno firmando l’appello per innovare il Paese, aiutare lo Sport, rinnovare una obsoleta situazione di impiantistica che, di fatto, toglie competitività e futuro a tutto il settore sportivo italiano.

Per noi, si legge sempre nel testo del messaggio, è una battaglia di civiltà. Per firmare vai al link: https://www.culturaitaliae.it/ legge-sugli-stadi/